В Алтайском крае скончалось почти 40 пациентов с коронавирусом

Новости 13.06.2020 16:06 1748

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 67 инфицированных COVID-19, зарегистрировано 2 смертельных случая, выздоровело – 143 человека.

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 67 заболевших коронавирусом.

Среди заболевших: Барнаул – 30 человек, Новоалтайск – 5, Рубцовск - 5, Первомайский район – 4, Косихинский район – 2, Кулундинский район – 2, Курьинский район – 2, Павловский район – 2 , Благовещенский район – 2 , Алейск – 2 , Камень-на-Оби, Бурлинский, Залесовский, Ключевской, Калманский, Ребрихинский, Смоленский, Тальменский, Топчихинский, Тогульский, Угловский районы - по одному.

На 13 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2726 человек, излечившихся за весь период 1470 пациентов.

Тяжелобольных в ковидных госпиталях - 35, на аппарате ИВЛ – 13. Всего выздоровело – 1470 человек. За прошедшие сутки выздоровело 143 человека. Зарегистрировано 2 смертельных случая, один из которых от короновируса и один отнесен к иным причинам. За весь период скончались – 39 взрослых, в том числе 21 случай от COVID-19, 16 случаев – иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе.

На 13 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 788 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 30063 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 143984 человек.