Флаг высотой 9 этажей: как прошёл посвящённый Дню России онлайн-концерт в Барнауле

Новости 12.06.2020 17:12 205

12 июня во дворе студенческих общежитий АГМУ и АлтГУ состоялся концерт с элементами театрального шоу, транслировавшийся в прямом эфире в социальной сети Вконтакте. Свои песни на представлении исполняли барнаульские певцы и резиденты международного форума «Таврида».

Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «МЫРОССИЯ». Аналогичные концерты состоялись во всех регионах страны. В Алтайском крае постарались выразить особую благодарность всем волонтерам и врачам за их труд и помощь людям, находящимся в группе риска по коронавирусной инфекции, а также всем заболевшим COVID-19.

Необычный формат

Студенты, живущие в общежитии, наблюдали концерт прямо из здания. В ходе мероприятия проводился также флешмоб – на балконах был развёрнут флаг России высотой 9 этажей. Корреспондент «Политсибру» пообщался с организатором праздничного действа – главой краевого Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатериной Четошниковой.

"Лидеры волонтёрских организаций Алтайского края объединились, чтобы поблагодарить медиков и волонтёров, которые в сложной ситуации помогают людям. Мы стараемся поддерживать молодёжные инициативы, но нынешняя ситуация обязует нас делать праздник без зрительного зала, поэтому в онлайн-трансляции в социальных сетях Алтайского центра развития добровольчества можно посмотреть наше праздничное мероприятие», – рассказала руководитель управления.

Организация такого мероприятия - процесс трудоёмкий, однако Екатерина Четошникова отметила, что «когда делаешь дело с душой – всё легко».

«Мы занимались и оформлением общежитий, в которых живут наши волонтёры и установкой сцены, наши творческие коллективы представили замечательные выступления".

Идея с трансляцией концерта принадлежит Управлению молодёжной политики.

"Мы не останавливали свою работу, для молодёжи выход в онлайн-эфир – это норма жизни, мы всегда там были, поэтому пандемия кардинально не поменяла формат работы. В онлайн-формате нам привычно, мы организуем много челленджей и активностей. Поэтому и концерт решили сделать с прямым включением, чтобы полелиться праздничным настроением. Ведь День России – день радостный», – заключила она.

В число организаторов вошли также: КГАУ «Краевой дворец молодежи», АКБОФ «Алтайский центр развития добровольчества», проект «Победа в каждом из нас».

Кто наблюдал концерт воочию

Зрителей на балконах было немало – люди встретили представление с большим энтузиазмом, улыбались и махали руками выступающим и фотографам.

Поприветствовать их пришёл председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко, поделившийся своими впечатлениями.

Он отметил, что наиболее активные волонтёры - студенты, поэтому праздник был организован во дворике студенческих общежитий.

«Жаль, конечно, что мы не можем собраться все вместе, но, тем не менее, организаторы сделали прекрасную площадку, на которой студенты могут пообщаться, хотя бы из окон общежитий. Ведь наше молодое настоящее – это наше дальнейшее будущее. Очень важно, что мы сегодня объединились, и вместе празднуем. Это – здорово и замечательно», – заметил спикер АКЗС.

Также Александр Романенко поздравил с праздником всех жителей края.

«12 июня – это праздник нашей страны, великий день для всех жителей дорогого нам государства – России. Название неоднократно менялось, сегодняшнее наименование праздника – День России - обобщает итог нашего становления и развития, а самое главное, нашего будущего. Поэтому мы все вместе хотим пожелать всем россиянам, нашему государству, только мира и добра".

#ЯлюблюРоссию

Девятиэтажный флаг России на здании - не единственный символ праздника. Многие дома Барнаула накануне украсили российскими триколорами. Кроме того, к Дню России приурочен челлендж, в ходе которого жители украсили окна рисунками, картинками и надписями, посвященными России, малой Родине, семье. Фотографии оформленных таким образом окон размещены в социальных сетях с хештегами #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия и рассказом о своем городе, дворе или малой Родине.Рисунки делали с помощью красок, наклеек, трафаретов - так, чтобы их было видно с улицы. В качестве особо интересной идеи жители края отметили идею, в соответствии с которой нужно нарисовать на окне контуры сердца, а затем Не закрашивая рисунок сфотографировать через сердце вид из окна.

Всего в Алтайском крае было организовано более 30 тематических мероприятий, посвященных Дню России. Большая часть из них прошла в онлайн-формате (о некоторых из них рассказал Политсибру), однако некоторые были организованы на площадках города.

Так бойцы краевого студенческого отряда «Алтай» торжественно подняли флаг Российской Федерации. Церемония прошла у памятного знака студенческих отрядов края на площади Сахарова в Барнауле.Также на площадке состоялся парад знамен лучших студотрядов региона. Затем участники церемонии исполнили гимны Российской Федерации и студенческого отряда «Алтай», сообщает официальный портал Алтайского края.