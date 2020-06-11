66 и две смерти против 88 выздоровевших. Оперштаб Алтайского края опубликовал сводку по коронавирусу

Новости 12.06.2020 13:30 409

По данным оперштаба Алтайского края 26 случаев коронавируса подтверждено в Барнауле. В Кулундинском районе обнаружено 7 человек, инфицированных COVID-19. В Ребрихинском районе - 5, Бийске – 4, Благовещенском, Каменском, Тальменском районах и Новоалтайске – по 3, Павловском, Хабарском районах – по 2, Алтайском, Бийском, Залесовском, Калманском, Советском, Топчихинском, Целинном и Красногорском районах – по 1 человеку.

На 12 июня 2020 общее число инфицированных коронавирусом составляет 2659 человек, в том числе 279 детей. В 1723 случаях инфекция протекала бессимптомно, 653 человека перенесли ОРВИ, у 283 больных развилась внебольничная пневмония. На данный момент в госпиталях региона находится 37 тяжелобольных пациента, к аппаратам ИВЛ подключено 16 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано 2 смертельных случая, Как сообщал Политсибру, умер главный врач Железнодорожной больницы Барнаула Александр Зальцман. У врача был диагностирован Covid-19, болезнь протекала в тяжелой форме. Руководитель оперативного штаба региона, губернатор края Виктор Томенко выразил соболезнования родным и близким Александра Григорьевича. Второй случай смерти отнесен к иным причинам. Таким образом, за весь период скончалось – 37 человек. Из них 20 случаев от COVID-19, в 15 случаях установлены иные причины смерти, 2 - находятся на экспертизе.

На сегодняшний день выздоровело – 1337 человек. За прошедшие сутки выздоровело 88 человек: 78 взрослых и 10 детей.

На 12 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 768 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 30024 человека. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 140896 человек.