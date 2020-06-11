Зачем алтайские подростки красили футболки и одевали национальные одежды

Новости 12.06.2020 14:00 408

В социальных сетях жителей Алтайского края появились необычные фотографии - молодые люди показывают собственноручно разрисованные футболки в формате «было»-«стало». На таким образом обновленной одежде маркерами или красками изображены орел на фоне флага страны, цветы, разрисованные в цвета российского триколора. Таким образом, Алтайская молодежь присоединилась к челленджу, прошедшему накануне Дня России на Алтае.

Медведи и матрешки

Онлайн-акция «Раскрась футболку» проходила с 30 мая по 12 июня. Для участия в ней необходимо было украсить футболку тематическим рисунком, выполненным в белом, синем и красном цветах. После этого участнику следовало выслать фотографии или видео организаторам и разместить их в своих социальных сетях с хештегами #КраскиРоссии22, #[название муниципального образования]. Авторы лучших работ получили поощрение в виде памятных подарков. «Политсибру» удалось связаться с одним из участников акции – председателем молодёжного совета АО «Алтайвагон» Татьяной Прокопец.

«Наши активисты увидели этот конкурс и захотели принять в нем участие. Это – такая интересная патриотическая акция, которая полезна для молодёжи. Так почему бы к ней не подключиться? Решили опираться, в основном, на привычные типологические образы России. У нас есть рисунок Кремля, матрёшки, медведи. Ну и, поскольку мы все же заводской молодежный совет, решили обыграть и это. Поэтому на наших рисунках есть каски. Темы рисунков каждый выбирал сам. В челлендже приняли участие пять наших ребят», – рассказала Татьяна.

По её словам, активисты подошли к творческой задаче по-разному: кто-то успевал разрисовать футболку за день, остальным понадобилось существенно больше времени – на рисунок медведя ушло около недели.

«Несмотря на то, что каждое задание можно было выполнить в одиночку, для нас это оказался опыт совместной работы. Мы закупали краски, обсуждали, что именно будем рисовать, помогали друг другу».

Татьяна и сама заинтересовалась необычным челленджем. А на ее футболке появилась матрешка – как символ России. Татьяна рисовала ее акриловыми красками. Кстати, как оказалось, именно они стали наиболее популярными в исполнении задания челленджа. Среди участников молодежного совета только одна девушка преображала свою футболку при помощи маркеров.

Информация о проведении акции быстро распространилась в молодежной среде. Она стала популярной в волонтерских кругах, молодежных коллективах и интернет-сообществах.

«Я участвовала во многих подобных мероприятиях. В Алтайском крае молодежь очень отзывчивая к такого рода акциям и старается обязательно их поддерживать», – добавила Татьяна Прокопец.

«Передача флага»

А вот другие хештеги - #МойТриколор22, #[название муниципального образования], вдут к видеороликам, на которых молодые люди в национальных костюмах передают друг другу российский флаг. Это еще один челлендж, проведенный в Алтайском крае накануне праздника. Он проходил с 21 мая по 12 июня. Алтайский край – многонационален, идея видеороликов должна показать многообразие народностей или этнических групп региона. Каждый ролик сопровождается соответствующей музыкой.

Так же, как и раскрашивание футболок, эта акция не осталась без внимания жителей региона. В ней активно принимали участие множество учащихся школ. Впрочем, взрослые тоже не остались в стороне. Так, например, свой видеоролик выложил Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина в Бийске, коллектив Детского сада из Поспелихинского района и другие. Среди участников также есть молодёжные организации Новоалтайска, Ярового и других городов Алтайского края. В «ВК» также нашлось видео, записанное председателем молодёжной думы Топчихинского района.

Какие ещё акции к Дню России проводились в Алтайском крае

К нынешнему Дню России подготовлено около десятка акций, в ходе которых участникам предлагается читать стихи отечественных классиков и сочинять собственные произведения патриотической направленности, исполнять государственный гимн, украшать окна символами, ассоциирующимися с Россией. Помимо вышеперечисленного, жителям Алтайского края предлагается рассказать о достопримечательностях своей малой Родины, анонимно поздравить соседей и сдать виртуальный экзамен, с помощью которого можно проверить знание важных дат и событий отечественной истории.

Эти активности реализовывались в рамках таких челленджей и флешмобов, как «Исполни гимн России», «РусскиеРифмы», «Сочиним, играя», «ОкнаРоссии», «МояРоссия22», «Гражданский экзамен», «Добро в России» и других.

Пандемия коронавируса в 2020 году привела к необходимости переформатирования многих мероприятий. Алтайские власти сумели оперативно отреагировать на вызов времени. В короткие сроки были разработаны и представлены проекты акций, которые затем были проведены онлайн. Организаторами челленджей выступили Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, департамент Администрации Губернатора и Правительства региона по вопросам внутренней политики, а также главы городских округов и муниципальных районов края.