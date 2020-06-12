В Алтайском крае от коронавируса умер главврач больницы РЖД

Сегодня ночью умер главный врач «РЖД-Медицина» Александр Зальцман.
Как уточнил региональный минздрав, у медика был обнаружен коронавирус. На протяжении нескольких дней он проходил лечение в госпитале Городской больницы N5. Причиной смерти стало тяжелое течение коронавирусной инфекции.
Александр Григорьевич Зальцман долгое время возглавлял Железнодорожную больницу в Барнауле. Благодаря его организаторским способностям больница стала одним из крупнейших лечебных учреждений Сибири и оказывала амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь жителям нескольких регионов России.
Александр Григорьевич – являлся также членом правления Территориального фонда медицинского страхования, поддерживал традиции тесного взаимодействия Алтайского Государственного медицинского университета и коллектива больницы, направленные на совершенствование медицинской помощи населению.
Александру Зальцману было 64 года.
Напомним, это вторая смерть врача от коронавируса в Алтайском крае. 4 июня оперштаб сообщил о смерти заведующего отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергея Ходоренко.