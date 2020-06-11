Владельцы ТЦ «Красный» восстановят тротуар на своей парковке после санкции мэрии Барнаула

Новости 11.06.2020 18:20 795

Мэрия Барнаула отреагировала на упомянутую в местном Telegram-канале тему самовольного расширения парковки собственником магазина «Красный» на проспекте Ленина, 14. Об этом сообщает «Банкфакс».

Когда незаконные действия предпринимателя получили широкую огласку, мэрия выступила с требованием о восстановлении счищенной в пользу парковки тротуарной плитки. Это следует из официального ответа чиновников.

По сообщению источника, год назад на проспекте Ленина в рамках нацпроекта были проведены работы по созданию параллельной парковки в тротуарных карманах. Однако собственники универмага «Красный» (проспект Ленина, 14), по-видимому, остались не до конца удовлетворены таким решением властей и самовольно расширили карман примерно на метр за счет и так узкого тротуара.

В итоге места для пешеходов там почти не осталось. Чуть позже, когда тема стала активно обсуждаться, в мэрии отреагировали и дали понять, что надзорные меры были приняты.

В результате в отношении лиц, проводивших данные работы, был составлен протокол по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). Собственникам магазина придется восстановить благоустройство.

Между тем авторы Telegram-канала «Барнаульский нытик» сомневаются, что нарушители понесут какую-то ответственность.

Согласно КоАП РФ, им грозит штраф для должностных лиц - до 25 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 300 тысяч рублей. Активисты же уверены, что наказание так и останется лишь на бумаге.