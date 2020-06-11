В сети появилась петиция за отставку алтайского министра здравоохранения Попова

Новости 11.06.2020 16:36 996

На сайте change.org появилась петиция с призывом отправить в отставку Дмитрия Попова, возглавляющего министерство здравоохранения Алтайского края с октября 2018 года. Чиновнику вменяют в вину оптимизацию и недоплаты врачам.

«Ситуация с коронавирусом показала, в каком состоянии находится медицина в регионе. При этом руководство нашего Минздрава не сделало никаких выводов, уничтожение медицины продолжается», - сказано в петиции (орфография и пунктуация автора сохранены).

Ее автор – некто Андрей Иванов.

Он заявляет, что «этот руководитель не способен обеспечить качественной медицинской помощью жителей края».

«У него на счету уже есть предписание прокуратуры в связи с ситуацией в Рубцовском тубдиспансере и Лебяженской туберкулезной больнице, у которых обнаружилось отсутствие лицензий на медицинскую помощь по профилю фтизиатрия – то есть по их основном роду деятельности. Тем временем, за полгода в одном Рубцовске от туберкулеза скончались 23 человека – почти столько же, сколько от пресловутого ковида во всем регионе», - пишет автор петиции (орфография и пунктуация автора сохранены).

Попова обвиняют в «оптимизации медицинских учреждений в селах», «недоплатах врачам за работу с коронавирусом», «остановку плановой медицины», «оптимизации детской ортопедии в Барнауле».

Кроме того, в петиции Попову припоминают скандал в Красноярском крае (с 2013 по 2018 год был зас главы регионального минздрава) с закупкой льготных лекарств и возникшим дефицитом медикаментов.

«Буквально за 2 года Попов сумел нанести алтайской медицине огромный ущерб, продолжая «работать» также, как в Красноярском крае. Да и перебои с лекарствами для льготников у нас при Попове уже замечены».

На момент публикации новости под петицией подписалось 74 человека. Она была размещена накануне, 10 июня.