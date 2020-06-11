Депутат Госдумы РФ поможет алтайским школьникам безопасно сдать ЕГЭ

Новости 11.06.2020 16:00 871

Единый государственный экзамен в школах Алтайского края в 2020 году пройдет при усиленных мерах санитарной безопасности. Школьников будут доставлять на автобусах, для контроля температуры установят тепловизоры, все помещения обработают дизсредствами. Также обязательно будут использовать антисептики для рук, с ними помог депутат Госдумы РФ Александр Прокопьев.

«В этом году единые госэкзамены будут серьезным испытанием. Мы беспокоимся и об оценках наших выпускников, и о безопасности. Краевое министерство образования обратилось ко мне с просьбой помочь школам Алтайского края, и я передал 15 тысяч флаконов антисептика. Их развезут во все школы, где будут проходить экзамены», - пояснил Александр Прокопьев.

Начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина сообщила, что все пункты приёма экзаменов теперь обеспечены антисептиками в полном объёме.

Только на один экзамен требуется около 2,5 тысяч санитайзеров. Ими будут обрабатывать руки школьников и педагогов. Многоразовые маски – а их более 4 тысяч – сшили в колледжах края. Кроме того, муниципалитеты закупают одноразовые маски и перчатки для своих школ.

Напомним, первый госэкзамен пройдет 29 июня. Школьники всей страны будут сдавать географию, литературу, информатику.