69 и две смерти против 57. Новые данные по заболеванию коронавирусом представил алтайский оперштаб

Новости 11.06.2020 14:40 890

В Барнауле традиционно большинство -37. Хотя доля случаев в краевом центре сегодня все же меньше, чем в последние дни. В Советском районе потвердилось - 7 случаев, в Курьинском - 4, Калманском и Мамонтовском по три, Завьяловском и Кулундинском районах - по два. В Алейске, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Благовещенском, Волчихинском, Егорьевском, Краснощековском, Михайловском, Павловском и Топчихинском районе - по одному инфицированному.

Таким образом, на 11 июня общее число инфицированных в регионе составляет 2593 человека, в том числе 267 ребенка. В 1684 случаях инфекция протекает бессимптомно, у 631 пациента – в форме ОРВИ, у 278 как внебольничная пневмония. В настоящее время в госпиталях региона 41 тяжелобольной пациент, к аппарату ИВЛ подключено -15 человек.

Также за сутки умерло 2 пациента с коронавирусом . По данным оперштаба, оба отнесены к иным причинам. Таким образом за весь период скончались – 35 взрослых, в том числе 19 от COVID-19, 14 случаев отнесены к иным причинам смерти, 2 - находятся на экспертизе.

За весь период выздоровело 1239 человек, в том числе 57 за последние сутки.

На 11 июня под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 835 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 29923 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 136939 человек.