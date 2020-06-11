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69 и две смерти против 57. Новые данные по заболеванию коронавирусом  представил алтайский оперштаб

Новости
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В Барнауле традиционно большинство -37. Хотя доля случаев в краевом центре сегодня все же меньше, чем в последние дни.   В Советском районе потвердилось  - 7 случаев, в Курьинском - 4, Калманском и Мамонтовском по три, Завьяловском и Кулундинском районах - по два. В Алейске, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Благовещенском, Волчихинском, Егорьевском, Краснощековском, Михайловском, Павловском и Топчихинском районе - по одному инфицированному.

Таким образом, на 11 июня общее число инфицированных в регионе составляет 2593 человека, в том числе 267 ребенка.  В 1684 случаях инфекция протекает бессимптомно,  у 631 пациента – в форме ОРВИ, у 278 как внебольничная пневмония.  В настоящее время   в  госпиталях региона  41 тяжелобольной пациент, к аппарату ИВЛ подключено -15 человек.

Также  за сутки  умерло 2 пациента с коронавирусом .  По данным оперштаба,  оба отнесены к иным причинам. Таким образом за весь период скончались – 35 взрослых, в том числе 19 от COVID-19, 14 случаев  отнесены к иным причинам смерти, 2  -  находятся на экспертизе.

За весь период выздоровело 1239 человек, в том числе 57 за последние сутки.  

На 11 июня под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 835 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 29923 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 136939 человек.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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