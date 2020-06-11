«Мы с тобой одной крови». Губернатор Алтайского края Виктор Томенко стал донором

Новости 11.06.2020 15:20 871

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко стал донором. Он посетил мобильный комплекс Алтайского краевого центра крови, который начал работать на площади Сахарова в Барнауле в рамках Всероссийской акции #ОставайсяДонором. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Акция продлится до 15 июня. В числе ее участников - представители молодежного объединения «Волонтеры-медики», команда «Молодежки ОНФ».

Перед самим забором крови глава Алтайского края прошел ряд обязательных процедур: на входе в мобильный комплекс проводится термометрия бесконтактным термометром, выдаются бахилы, одноразовые маски и перчатки, руки обрабатываются антисептиком. Также Виктор Томенко предъявил паспорт и заполнил анкету донора, сотрудник мобильного комплекса провел предварительное лабораторное исследование капиллярной крови для определения уровня гемоглобина и группы крови.

«Сегодня мы с вами сдаем 400 граммов крови. Донору очень важно подготовиться с вечера: жирную и жареную пищу не принимать, выспаться обязательно. Отдохнувший донор утром встает, для него обязателен легкий завтрак, и пить больше жидкости», - объяснили главе региона сотрудники Алтайского краевого центра крови.

Томенко заверил, что указанные в памятке рекомендации им были выполнены. Сама процедура длилась около 10 минут.

После выхода из мобильного комплекса заготовки крови Виктор Томенко рассказал, что сегодня, в условиях пандемии, банк донорской крови в Алтайском крае нуждается в пополнении, поэтому он решил поддержать донорское движение своим участием в акции.

«Во многом донорское движение основано на инициативе и деятельности тех людей, которые считают себя социально активными, ответственными. Многие люди донорами становятся не так, как я сегодня: я разово пришел (хотя и получил предложение стать донором на постоянной основе). В принципе, 400-450 миллилитров крови не чаще чем через 60 дней, судя по моему состоянию, не такая сложная задача. И времени это немного занимает. Чувствую, что сделал какое-то хорошее дело. Кровь действительно востребована и на нее есть большой спрос. Такие акции - это приглашение к тому, чтобы люди принимали участие. Если ты здоров, если активен и по всем показаниям в состоянии быть донором - почему бы и нет?» - сказал губернатор.

Отмечается, что каждый день в Алтайском крае кровь сдают порядка 100 человек, что позволяет поддерживать запас донорской крови, жизненно необходимый для медицинских учреждений края.