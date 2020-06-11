Наверное, жить лучше стали. На Алтае сократилось количество митингов и пикетов

Новости 11.06.2020 15:33 466

В Алтайском крае стали меньше проводить публичных мероприятий. Если в 2018 году их было чуть более 900, то в 2019 году уже на 20% меньше. Зато участие в них приняло на 10 тысяч человек больше, чем годом ранее. Такие данные на заседании Совета по взаимодействию АКЗС с представительными органами муниципалитетов 11 июня привел глава правового комитета краевого парламента Андрей Осипов.

В 2018 году в регионе прошло 906 публичных мероприятий. Это митинги, демонстрации, шествия, пикеты, проводимые партиями, общественными или религиозными объединениями, а также гражданами. Участие в них приняло более 40,2 тысяч человек. Осипов уточнил, что два мероприятия прошли с нарушением порядка: одиночные пикеты в Барнауле и в Бийске. Участники получили штрафы.

В 2019 году состоялось 738 публичных мероприятий. То есть почти на пятую часть меньше, чем в прошлом году. Участников же стало больше – 50,5 тысячи. С нарушением прошло три мероприятия: два в Барнауле и одно в Ключах.

В Барнауле все наоборот. В прошлом году в краевой столице прошло 415 публичных мероприятий (в 2018 - 318), с участием 15,6 тысяч человек (в 2018 - 25,8 тысячи человек).

Андрей Осипов пояснил "Политсибру", что в 2019 году закон о митингах и пикетах не менялся. А потому формальных причин для уменьшения публичных мероприятий нет. Возможно, люди стали лучше жить, поэтому реже устраивают акции, предположил собеседник.

В 2018 году было несколько массовых митингов против пенсионной реформы, за и против избрания Путина президентом. Но это только единицы мероприятий, а не полторы сотни разницы.