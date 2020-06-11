Почему погубившему трёх человек в Барнауле пьяному водителю неоднократно смягчали приговор?

Новости 11.06.2020 14:50 1032

Верховный суд РФ сократил срок «Гонщику на BMW» Александру Руденко с 8,5 до пяти лет и девяти (или 10) месяцев. Об этом сообщают «Вести Алтай» со ссылкой на слова Елены Корецкой, у которой в том ДТП погибла дочь, а муж стал инвалидом.

«По итогам рассмотрения знаю, что срок понизили до пяти лет и девяти месяцев. По месту отбывания и по выплатам пока информации нет, ожидаем. Есть вероятность, что это даже не колония общего режима, а поселение, что-то совершенно неадекватное. Все в негодовании, все возмущены, удивлены. Адвокаты сейчас консультируются, мы ждём каких-то предложений, заключений. Выносить эту историю дальше, на международный уровень, у нас нет ни сил, ни эмоций – только одно разочарование в нашем правосудии и всё», – рассказала Корецкая.

Осенью 2018 года Руденко в состоянии алкогольного опьянения ехал на BMW Х6 по проспекту Ленина со скоростью 150 км/ч на красный сигнал светофора и врезался в «Рено», в котором находилось пять человек. Две девочки (3 и 5 лет) и женщина (34 года) погибли. Двое мужчин получили тяжёлые повреждения, один из них остался инвалидом.

Как проходили суды над Александром Руденко

Суд первой инстанции приговорил Руденко к 8,5 годам колонии-поселения. Такую мягкость приговора суд объяснил положительными характеристиками личности подсудимого, его молодой возраст, наличием на его иждивении малолетнего ребёнка, признание своей вины, а также частичную компенсацию ущерба пострадавшим.

Приговор был обжалован. Краевой суд изменил место отбывания наказания с колонии-поселения на колонию общего режима, также Руденко должен был выплатить пострадавшим 21 млн рублей.

В кассационном суде Кемерово защита Руденко добилась снижения компенсации на 3 млн рублей и сокращения срока на два месяца. В качестве смягчающего обстоятельства судом было учтено внесение на депозит Управления Судебного Департамента в Алтайском крае 5 млн рублей для выплаты их потерпевшим.

При этом, суд выразил мнение, что Руденко пытался вывести из-под ареста часть имущества, чтобы уклониться от его распределения в пользу потерпевших. Для этого он затеял раздел имущества с женой. Также сообщалось, что Руденко нарушает правила поведения в колонии и часто попадает в штрафной изолятор.

В Верховном суде защите удалось сократить срок ещё значительнее. Текст решения пока не опубликован, поэтому доподлинно неизвестно, к каким именно обстоятельствам апеллировала защита на этот раз.