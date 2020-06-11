Суд восстановил права ветерана труда Алтайского края, которому отказали в льготе

Новости 11.06.2020 13:20 336

Центральный районный суд Барнаула встал на сторону ветерана труда Алтайского края, которому перестали выплачивать компенсацию на выплату коммунальных услуг. Об этом сообщает сайт прокуратуры.

Ответчиком в деле была КГКУ «Управление социальной защиты населения по Барнаулу», действия которой признаны незаконными. Организация перестала предоставлять денежную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Проверкой прокуратуры установлено, что пенсионер имеет две льготы. Помимо того, что он является ветераном труда, у него есть статус инвалида. В связи с чем, до 31 декабря 2016 года получал компенсацию расходов по оплате за коммунальные услуги как лицо, имеющее статус «инвалид», а по оплате за жилое помещения - как «ветеран труда Алтайского края».

С 1 января 2017 выплата ежемесячной денежной компенсации по основанию «Ветеран труда Алтайского края» прекращена. Мотивировано решение было тем, что изменилось действующее законодательство в регионе. В нем говорится о том, что гражданам, одновременно относящимся к нескольким категориям получателей льготы, меры социальной поддержки предоставляются в объеме, установленном для одной льготной категории по выбору граждан.

Суд, удовлетворяя требования прокурора признал, что указанное изменение касается граждан, одновременно относящихся к нескольким категориям, для которых получение льготы предусмотрено региональным законодательством. Что касается пенсионера, то одна льгота ему положена по региональному закону, а вторая (инвалид) – по федеральному.

Таким образом, он не попал под изменения в законе Алтайского края.