Россияне получат повышенную зарплату за работу 1 июля

Новости 11.06.2020 12:30 333

Жители России, которые будут работать 1 июля (выпадает на среду – прим.) в день голосования за поправки в Конституцию страны, получат повышенные зарплаты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по социальной политике Инну Святенко.

Согласно Трудовому кодексу, работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее, чем в двойном размере.

«За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере. Порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется ст. 153 ТК РФ, особенности оплаты связаны с тем, какая система оплаты труда установлена для работников», - пояснила она.

Святенко добавила, что граждане, которые в день голосования работать не будут, также сохранят свои зарплаты.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. По словам сопредседателя рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон страны Павла Крашенинникова, выходной не станут компенсировать за счет дополнительного рабочего дня в следующем году.