Опрессовка и отключение воды по контуру ТЭЦ-2 в Барнауле стартует 15 июня

Новости 11.06.2020 11:53 161

Сибирская генерирующая компания приступает к гидравлическим испытаниям тепловых сетей на прочность и плотность в Барнауле. В понедельник, 15 июня, начнется вынужденное отключение горячей воды.

Первым работы начнутся по контуру ТЭЦ-2. С 15 по 22 июня пройдут испытания тепловых сетей. C 23 июня по 6 июля — ремонты трубопроводов. Параллельно с этим пройдет замена тепловых сетей в рамках ремонтной программы компании.

В компании подчеркнули, что график гидравлических испытаний и ремонта сетей и теплофикационного оборудования согласован и утвержден в администрации Барнаула.

За эти три недели энергетики проверят 590 км тепловых сетей. Под отключение горячей воды попадут 1323 многоквартирных дома, 74 детских сада, 30 школ, 398 административных зданий и частный сектор.

Оба этапа потребуют отключения горячей воды у части горожан. Подробнее в карте.

Испытания теплосетей проходят при повышенном давлении теплоносителя, а вот температура воды в трубопроводе в этом время не превышает 30-35°С. Опрессовка позволяет заблаговременно выявить и устранить наиболее слабые места системы теплоснабжения, которые могут стать причиной для аварий и отключений тепла зимой у сотен и тысяч жителей города.