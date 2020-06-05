Глава Барнаула утратил две позиции в медиарейтинге мэров

Новости 11.06.2020 11:00 922

Мэр Барнаула Вячеслав Франк утратил две позиции в майском рейтинге сибирских мэров, составленном компанией «Медиалогия», заняв восьмое место.

В топ-3 рейтинга по-прежнему остаются мэр Новосибирска Анатолий Локоть, глава Иркутска Руслан Болотов и градоначальница Омска Оксана Фадина.

Анатолий Локоть привлек внимание СМИ заявлением о возможном переносе празднования Дня города, разработкой мер поддержки для бизнеса и рассказом о деятельности новосибирских волонтёров, за два месяца выполнивших более 3 600 заявок по доставке продуктов и медикаментов нуждающимся.

привлек внимание СМИ заявлением о возможном переносе празднования Дня города, разработкой мер поддержки для бизнеса и рассказом о деятельности новосибирских волонтёров, за два месяца выполнивших более 3 600 заявок по доставке продуктов и медикаментов нуждающимся. Руслан Болотов упоминался в связи с кадровыми перестановками в иркутской администрации, участии в высадке «Аллеи Победы» и сообщением о расширении ассортимента центрального рынка за счёт товаров местного производства.

упоминался в связи с кадровыми перестановками в иркутской администрации, участии в высадке «Аллеи Победы» и сообщением о расширении ассортимента центрального рынка за счёт товаров местного производства. Оксана Фадина инспектировала подготовку к открытию четырех новых детсадов и ход строительства дороги, а также сообщала о федеральной субсидии на приобретение 33 современных троллейбусов со скидкой 40%.

Самые заметные перемещения наблюдались у глав Абакана и Горно-Алтайска . Мэр последнего – Ольга Сафронова – потеряла целых четыре позиции, в то время как абаканский градоначальник Альберт Тупикин прибавил пять пунктов после того, как поучаствовал в высадке саженцев в парке.