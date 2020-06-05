Глава Барнаула утратил две позиции в медиарейтинге мэров
Мэр Барнаула Вячеслав Франк утратил две позиции в майском рейтинге сибирских мэров, составленном компанией «Медиалогия», заняв восьмое место.
В топ-3 рейтинга по-прежнему остаются мэр Новосибирска Анатолий Локоть, глава Иркутска Руслан Болотов и градоначальница Омска Оксана Фадина.
- Анатолий Локоть привлек внимание СМИ заявлением о возможном переносе празднования Дня города, разработкой мер поддержки для бизнеса и рассказом о деятельности новосибирских волонтёров, за два месяца выполнивших более 3 600 заявок по доставке продуктов и медикаментов нуждающимся.
- Руслан Болотов упоминался в связи с кадровыми перестановками в иркутской администрации, участии в высадке «Аллеи Победы» и сообщением о расширении ассортимента центрального рынка за счёт товаров местного производства.
- Оксана Фадина инспектировала подготовку к открытию четырех новых детсадов и ход строительства дороги, а также сообщала о федеральной субсидии на приобретение 33 современных троллейбусов со скидкой 40%.
Самые заметные перемещения наблюдались у глав Абакана и Горно-Алтайска. Мэр последнего – Ольга Сафронова – потеряла целых четыре позиции, в то время как абаканский градоначальник Альберт Тупикин прибавил пять пунктов после того, как поучаствовал в высадке саженцев в парке.
Виктор Томенко потерял девять позиций в медиарейтинге глав субъектов России
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