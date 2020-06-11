«Свалки вырастут как грибы». Главы сельсоветов Алтайского края выступили против новых нормативов ТКО

Новости 11.06.2020 10:35 1374

Главы сельских советов выступают против снижения нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в Алтайском крае и говорят, что это приведет к экологической катастрофе. Уже с нынешним тарифом многие мусорные контейнеры переполнены, а перевозчики столкнулись с рядом проблем. Что будет, если нормативы все же снизят?

Надо повышать, а не понижать

В селе Зудилово Первомайского района проживают почти 4,5 тыс. человек. В месяц отсюда должны вывозить 580 кубов мусора. Этот объем установлен из существующих норм накопления. Но вывозят почти 800 кубов, сообщает ТОЛК.

После того, как в селе отказались от бестарного вывоза мусора и перешли на цивилизованный формат – весной установили контейнеры - проблемы стали очевидными. Если раньше людям было неловко выставлять рядом с домом разный хлам, то теперь народ понес на мусорку все: крупногабаритные отходы, траву, стройку, сломанные электроплиты или холодильники.

"Проблема актуальна не только для села Зудилово, уверена, что это на каждой территории. Жители привозят и приносят к контейнерным площадкам вещи, которые копились десятилетиями. Например, старую мебель, сломанную бытовую технику. Выбрасывают даже собачьи будки", – говорит Мира Смолякова, глава Зудиловского сельсовета Первомайского района.

Владимир Брайко, директор предприятия, которое занимается вывозом ТКО, не скрывает своего возмущения: по всему району идет серьезное переполнение на контейнерных площадках и рост объемов мусора.

В цифрах причину можно объяснить так: до мусорной реформы норматив на одного человека в Первомайском районе и Новоалтайске составлял 0,160 кубических метра. Но затем его понизили. Сегодня он – 0,121 куб. м. На практике население производит мусора в разы больше.

"Я считаю, что здесь есть перекос, и перекос немаленький. Мы сегодня перевозим на 56% больше, чем положено по нормативам, это значит, что он явно заниженный", – уверен Владимир Брайко.

Для примера: поселки Фирсова Слобода. В Фирсово-2 по объему скапливается мусора в четыре раза больше нормы. За последние недели отсюда вывезли 315 кубов, а должны 75 кубов.

Получается, говорит Брайко, за два месяца работы тарным способом они вывезли на полигон на 5 тыс. кубометров больше, чем должны: 17 тыс. кубометров вместо 12 тыс.

"Получается, 5 тыс. кубов не оплачиваются. И есть недопонимание. А затраты большие. Должны вывозить 12 тысяч, а вывозят 17 тысяч! Поработаем так месяц, два, а третий месяц, получается, мы отработаем бесплатно? А мне надо платить и зарплату, и ГСМ", – говорит Владимир Брайко.

Понять перевозчиков, в принципе, можно. В том же Зудилово довольно часто рядом с полным контейнером стихийно образуется гора мусора. И по своему объему она тянет еще на пару таких контейнеров. Пока перевозчик идет навстречу местным властям: собирает мусор, который раскидан рядом с емкостями. Хотя наводить порядок возле баков – прямая обязанность муниципалитета.

Сельсоветы тоже против

И здесь уже становится понятна позиция глав сельсоветов, которая заключается в том, что они против понижения нормативов, так как опасаются экологической катастрофы.

"Я глава сельсовета. Можно сказать, что я хозяйка территории, и меня непосредственно касаются нормативы накопления. Сейчас мусор перевозчик забирает полностью, но если норматив уменьшат, он просто будет забирать по нормативам то, что оплачено. А остальной мусор станет оставаться на территории. И несанкционированные свалки будут расти как грибы у нас. А это, как вы понимаете, очень плохо", – говорит Мира Смолякова.

По словам главы сельсовета, в Зудилово есть места, где установлено по два контейнера, но выгружают оттуда мусор, которого хватит на четыре, а то и шесть контейнеров. При этом недостатка в емкостях нет: в селе 75 мест накопления и 105 баков.

"На совете глав сельсоветов Первомайского района было принято одно из решений, чтобы инициировать исследование реальных нормативов накопления, которые есть на территории. Мы считаем, что нормативы действительно занижены. Мы хотим, чтобы была проведена проверка с участием органов местного самоуправления. В идеале норматив должен быть не ниже 0,160 кубометра на человека. Это усредненный показатель, и только исследование может точно установить нормы", – говорит Смолякова.

С коллегой согласна Анастасия Абрамовская, глава Баюновоключевского сельсовета.

"Я выступаю за поддержку пересчета в сторону увеличения норматива. Люди если увидят, что контейнер полный, они понесут мусор в лес. И в чем смысл мусорной реформы? Мы работаем на благо народа, а получается, что с людей мы будем деньги собирать, а цивилизованно выбрасывать мусор они не смогут", – говорит Абрамовская.

С чего все началось?

Напомним, в мае 2020 года на сайте краевого управления по госрегулированию цен и тарифов появился проект решения, который устанавливает новые нормативы накопления ТКО для физических и юрлиц.

По мнению регоператоров, эти изменения не учитывают реальную картину в отрасли. Компании, которые отвечают за сбор и утилизацию мусора, в период пандемии оказались в тяжелом положении из-за сниженной собираемости платежей. Игроки этого рынка могут оказаться на грани разорения, а регион – столкнуться с мусорным коллапсом.