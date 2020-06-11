На двух Алтаях ожидают снижение турпотока и рост цен на туруслуги

Новости 11.06.2020 9:50 1154

Туристическая отрасль Республики Алтай и Алтайского края намерена в июле возобновить активную деятельность, но снижения турпотока и повышения цен на услуги не избежать. Об этом пишет «Интерфакс».

По мнению экспертов отрасли, серьезного потока гостей в июне на Алтай не будет, несмотря на то что с 8 июня открылись санатории Белокурихи, а с 11 июня разрешат работу туробъектам с медицинской лицензией в Республике Алтай.

«С 8 июня были сняты ограничения с Белокурихи. Спустя два дня можно заметить, что очередей из отдыхающих нет из-за ряда ограничений», - рассказала руководитель Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич.

В числе основных ограничений - обязательный отрицательный тест на коронавирус и справка из поликлиники об отсутствии заболевших в окружении, эти документы отдыхающий должен предоставить при заселении в санаторий.

Председатель Белокурихинского городского совета депутатов Сергей Криворученко уже сообщил, что в городе-курорте на 22 гостя пришлось 223 человека обслуживающего персонала.

«Это привело к тому, что себестоимость услуг увеличилась на 30%», - пояснил Криворученко.

Он уверен, что новые условия приведут к повышению стоимости санаторных и туристических услуг. Прогноз роста, по его словам, составит около 10-15%.

Однако у Томашевич есть иное мнение. Она сказала, что минимальный рост стоит ждать на уровне 15%.

Со своей стороны президент Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Татьяна Зяблицкая дала понять, что цены на текущий сезон были утверждены в конце 2019 года с ростом на 10-15% и сейчас нет возможности их повысить, так как турагентства уже сформировали на основе той ценовой политики свои предложения для клиентов.

Турпоток в Белокурихе вероятно снизится на 30%.

«За прошлые два месяца к нам не приехало 35 тысяч человек. Выполняя ограничения, мы потеряем порядка 60 тысяч клиентов при наилучшем раскладе, то есть 30% клиентов», - заявил глава города Белокуриха Константин Базаров.

Представители алтайских туристских ассоциаций также уверены, что в текущем году произойдет снижение турпотока.

«Но нас остается надежда на июль-октябрь. Отложенный спрос, закрытые границы - эти факторы, мы думаем, позволят сработать и компенсировать как-то наши потери», - отметил Криворученко.

Вместе с тем, по словам Зяблицкой, рост турпотока ограничен и местами размещения. В летние месяцы они традиционно заняты, а в начале осени заезды зависят от погоды.