АлтГУ «покупает» себе место в международном рейтинге вузов?

Новости 11.06.2020 8:30 1049

Алтайский государственный университет снова оказался в списоке лучших вузов мира по версии международного рейтинга QS World University Rankings 2021. Кроме того, на сайте вуза сказано, что он вошел в ТОП-20 ведущих образовательных учреждений России, а в мировом списке занял 571-580 места. Однако информация на сайте госзакупок проливает свет на некие договора между АлтГУ и составителями рейтингов. Об этом пишет «Банкфакс».

По данным госзакупок следует, что университет только за последние несколько месяцев заключил с составителями рейтинга, которые находятся в Лондоне, договоров на сумму более 10 тысяч долларов.

Во вторник, 9 июня, был опубликован список лучших вузов мира «по версии одного из самых авторитетных и признанных в мировом академическом сообществе глобальных рейтингов QS World University Rankings 2021», о чем пишет сам сайт АлтГУ.

Вуз взял позицию с 571 по 580. В совокупности в топ вошло 1002 учебных заведения, среди которых 28 российских. АлтГУ среди вузов России занял 19 место. Лучшими по России оказались МГУ, СПбГУ и Новосибирский национальный исследовательский госуниверситет. По данным сайта вуза, АлтГУ уже не в первый раз оказывается в рейтинге. Впервые он там оказался ниже 700 места.

Место среди лучших в мире в АлтГУ объясняют системной работой вуза «в направлении развития международного сотрудничества и интернационализации своих образовательных программ». Также в числе причин указывается сильный рост научной продуктивности и публикаций в ведущих научных журналах, международную цитируемость научных исследований.

«В итоге академическая репутация АлтГУ за период 2018-2020 увеличилась двукратно. Стратегия развития Алтайского государственного университета как опорного вуза России и региона ориентирована на качественные изменения, и вхождение в рейтинг QS World University Rankings 2021 отражает существенный рост конкурентоспособности АлтГУ на мировом уровне», - говорит опорный вуз Алтайского края.

Интересно то, что вуз и составителей рейтинга связывают тесные экономические отношения.

Как следует из данных портала Госзакупок, АлтГУ пользуется услугами составителей рейтинга – компании QS Quacquarelli Symonds Limited, которая находится в Лондоне. Данные об одном из соглашений были опубликованы 4 июня. Речь идет о 5 тысячах долларов, что соответствует 340 тысячам рублей по текущему курсу. В контракте говорится, что он проводится как закупка у единственного поставщика, а исполнитель должен разместить в QS «Мировые рейтинги университетов 2021» рекламную информацию об Алтайском госуниверситете, которую предоставляет сам вуз.

Информацию необходимо опубликовать в электронном виде как приложение к QS World University Rankings 2021, которое «рассматривает глобальный спрос на определение лучших университетов в крупных рыночных экономиках мира, а также приводит таблицу ТОП-500 университетов в рейтингах WUR». По мнению заказчиков, это простимулирует экспорт образовательных услуг. По классификатору эти траты проходят как «представление в СМИ».

И это не единичный случай такого сотрудничества. Похожий договор заключался 7 июня 2020 года.

Британская компания также обязана разместить рекламу АлтГУ в приложении «Мировых рейтингов университетов». Стоимость таких услуг уже 2 тысячи долларов. Аналогичный договор на 5 тысяч долларов также был заключен в конце января текущего года. Из этого следует, что совокупный заказ университета у составителя международного рейтинга учебных заведений составил 12 тысяч долларов, или 820 тысяч рублей. Оплата рекламных договоров идет из собственных заработанных вузом средств.

Стоит отметить, что такие же рекламные услуги этого рейтинга популярны среди других университетов России.