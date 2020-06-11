Плакали, кололись, но продолжали есть. Что дадут алтайской политике довыборы в АКЗС

Аналитика 11.06.2020 9:00 1090

Через несколько часов парламент Алтайского края вынесет решение: будут ли проходить дополнительные выборы депутатов АКЗС в сентябре 2020 года. Здесь можно даже не спойлерить: голосованию быть. Хотя отработают три новых народных избранника всего-то год. А потому малые выборы никому не интересны. Кроме, пожалуй, самих будущих депутатов. О том, зачем региону эта кампания и почему от нее все равно не получится отказаться, «Политсибру» рассказали алтайские эксперты.

Что будет, если выборы назначат (а их назначат)

14 сентября, после подведения итогов голосования, количество депутатов АКЗС вырастет с 65 до 68. И это снова будет полноценный парламент, каким его избрали в 2016 году. Впрочем, до нового обновления останется чуть больше года. А потому в проведении этих выборов никто не заинтересован, считает алтайский политтехнолог Антон Понкрашев.

«Вкладывать финансы за год до основных выборов не хочется ни партиям, ни кандидатам, ни избиркому. Даже и жители поддержали бы идею потратить деньги (годом ранее довыборы в АКЗС по округу № 2 обошлись бюджету в 10 млн рублей – прим.ред.) не на голосование, а на что-то более практичное», - сказал он корреспонденту «Политсибру».

Единственный, кто выиграет – будущие депутаты.

«Очевидно, что кандидаты, которые победят на трёх округах сейчас, будут баллотироваться по этим же округам через год. При правильной работе, при качественном общении с жителями на следующие выборы не нужно будет вкладываться снова в раскрутку», - добавил Понкрашев.

Так и по словам сибирского политтехнолога Константина Лукина, если правильно вложить деньги в кампанию сейчас, то к следующий цикл будет в разы дешевле. Для кандидатов-единороссов эти маленькие выборы – уникальная возможность войти в депутатский корпус почти без конкурентной борьбы, показать партии (деньгами или делами), что ты ценный кадр, закрепиться, протоптать себе тропинки в политическое будущее.

Без конкуренции, потому что все понимают: за столь короткий срок найти хорошего кандидата, потратиться, провести кампанию с нуля крайне сложно. Эксперты уверены, что оппозиция не станет тягаться с очевидными фаворитами от единороссов.

«Партии не верят, что смогут реально обыграть «Единую Россию». Но ведь никто не мешает им побеждать. Ситуация с выборами 2019 года в Горном Алтае показала, что больше нет тотального доминирования только одной политической силы», - уверен Лукин.

Но как это сделать в Алтайском крае? Создать коалицию, отвечает собеседник. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» могли бы объединиться. Выдвинуть от каждой партии по сильному кандидату на разные округа. Провести протестную, популистскую кампанию. Да хотя бы даже сыграть на теме «единороссов-уголовников» (два из трех мандатов освободили депутаты от партии власти, получившие «уголовные» сроки).

Но выдвигать либо некого, либо оппозиция просто не готова портить отношения с властью, считает политтехнолог. Кроме того, регион пока не видел сильной и успешной консолидации парламентских партий.

Единственная партия, которая назвала имена кандидатов – «Единая Россия». Пока там список из 9 человек, но итоги праймериз очевидны (об этом мы писали вот тут: «Молодой Шамков и другие. Стало известно, кто может пойти на довыборы в АКЗС от «Единой России»). В КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Яблоке» пока думают.

Что будет, если выборы не назначат

Если выборов не было бы, то для избирателей с практической точки зрения – ничего бы и не случилось. Вряд ли многие из них заметят отсутствие депутата на своем округе. А те, кто заметят, вряд ли чего-то лишатся. Так считает Константин Лукин. Хотя глава правового комитета АКЗС Андрей Осипов уверен, что депутат-одномандатник – важное звено между властью и народом.

«Я избран по одномандатному округу и могу точно сказать: я отвечаю перед избирателями и с меня могут спросить. И люди часто мне говорят: мы за вас голосовали, как вы исполняете свои предвыборные обещания», - подчеркивает Осипов.

А вот с институциональной точки зрения выборы – это процедура, обязательная к проведению.

«Отказ от выборов - даже дополнительных (и всего-то на год полномочий депутатов) - это нарушение фундаментального правила, основы демократии», - говорит Лукин.

Нельзя их отменить и с точки зрения норм права. По словам Осипова, проводить довыборы в регионе обязывает федеральный закон. Если их не назначит АКЗС, то это сделает Избирательная комиссия.

В любом случае, будут выборы – не будут, изберутся три единоросса или, скажем, три коммуниста – это никак не изменит расклад сил в АКЗС. У ЕР здесь уверенное большинство.