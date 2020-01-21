«Судьи, наконец-таки что-то услышали»: конкурсный управляющий «Холидея» получает массовые отказы

Новости 11.06.2020 8:00 977

9 июня конкурсный управляющий банкротящегося ритейлера «Холидей» Трофим Кузнецов получил от суда 28 отказов в удовлетворении заявлений о признании недействительными сделок «Холидея» с бывшими поставщиками. 8 июня Кузнецов получил 20 отказов. Отказы массово поступают ему с середины мая, по 20-30 ежедневно.

Ранее бывшие контрагенты «Холидея» столкнулись с массированной атакой со стороны конкурсного управляющего – тот подавал множество заявлений об аннулировании сделок и возврате средств в конкурсную массу, используя несовершенство законодательства о банкротстве. Суды поначалу удовлетворяли их, в связи с чем возмущенные экс-поставщики добились выхода ситуации на федеральный уровень и спровоцировали активность по поводу внесения поправок в соответствующие законы.

Недавно одному из бывших контрагентов банкротящегося «Холидея» удалось доказать свою правоту в кассационной инстанции. Теперь и суды первой инстанции начали массово отказывать Трофиму Кузнецову в удовлетворении заявлений. Впрочем, бизнесмен Валерий Покорняк, фактически, возглавивший борьбу алтайских экс-поставщиков против действий Кузнецова, утверждает, что расслабляться пока рано.

«Пандемия была, поэтому суды только начались – вторая неделя идёт. Поставщики начинают выигрывать, так что, ситуация улучшается, но пока не переломилась. Расслабляться будем тогда, когда они сами начнут отзывать эти несправедливые иски. Они продолжают идти в следующие инстанции, поэтому борьба продолжается. К сожалению, данные господа ничего не поняли и продолжают гнуть свою линию. Что касается судей, то те же судьи, которые выносили решения против производителей, наконец-таки что-то услышали», – рассказал «Политсибру» предприниматель.