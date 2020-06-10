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В подведомственной структуре правительства Алтайского края подтвердились случаи коронавируса

Новости
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На днях пользователи соцсетей сообщили о том, что видели возле здания правительства региона людей в противочумных костюмах. Стало известно, что в правительстве края проводятся противоэпидемиологические мероприятия. Как сообщает Банкфакс со ссылкой на начальника пресс-службы правительства региона Дмитрия Негреева, зараженными оказались сотрудники автономного учреждения в структуре краевого Минфина.

Оба сотрудника КАУ «Алтайский центр финансовых исследований» сейчас находятся на амбулаторном  лечении и наблюдаются по месту жительства. Коронавирус у них был подтвержден 8 и 9 июня. По официальной информации, они работали с документами.

В качестве контактных лиц обозначены 21 человек из числа сотрудников учреждения и Минфина края.

«Им выдано постановление главного санитарного врача Алтайского края о необходимости обеспечить самоизоляцию на 14 дней с даты последнего контакта с инфицированными. Все они это постановление выполняют. На 8-10 день контактные лица пройдут лабораторное обследование», - приводит слова Негреева информагентство.

Режим работы здания краевого правительства остался прежним.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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