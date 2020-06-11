Прогресс летней ремонтной кампании СГК на Алтае составил 30%

Новости 10.06.2020 18:00 425

СГК подготовлено к зиме уже 30% оборудования на алтайских станциях. В мае энергетики начали работы на двух турбоагрегатах и трех котлах, ремонты продолжаются, невзирая на пандемию коронавируса.

Барнаульская ТЭЦ-2

В мае СГК завершены:

текущий ремонт турбоагрегата №8 мощностью 65 МВт, работы длились восемь дней;

ремонт котлоагрегата №12, который начался 6 апреля.

Также выведен в ремонт в ремонт котлоагрегат №6. Работы на нем продлятся в общей сложности четыре месяца. Это самая продолжительная по времени модернизация на станции в текущем году. До 15 сентября на котле будут проведены частичная замена топочных экранов, замена первой ступени воздухоподогревателя, ремонт 4-й ступени пароперегревателя. Всего будет заменено 158 тонн поверхностей нагрева.

Барнаульская ТЭЦ-3

С начала апреля СГК модернизирует на станции котлоагрегат. Ожидается, что работы закончатся в июне. Кроме того, с 1 июня на ТЭЦ приступили к капитальному ремонту одного из трех турбоагрегатов. Некоторые его части будут направлены на завод-изготовитель в Екатеринбург: роторы среднего и низкого давления. Завершатся работы в августе.

Бийская ТЭЦ

В Бийске энергетики начали капитальный ремонт одного котлоагрегата и турбины. Работы на котле закончатся 9 июня, на турбине — 8 июля. В июле очередь дойдет еще до четырех турбоагрегатов: они будут в текущем ремонте до сентября.

Южная тепловая станция (Рубцовск)

Всего на станции до сентября СГК отремонтирует четыре котла и одну турбину. Сейчас пока полностью готов один котлоагрегат, второй — в процессе.

Что будет отремонтировано в 2020 году

Всего в 2020 году СГК проведет ремонт 45 единиц оборудования на станциях Алтайского края:

29 котлоагрегатов (4 — капитальный и средний ремонт, 25 — текущий ремонт);

16 турбоагрегатов (2 — капитальный и средний ремонт, 14 — текущий ремонт).

Также в текущем году будет заменено 489,69 тонны поверхностей нагрева.

На реализацию ремонтных программ четырех генерирующих предприятий в этом году компания выделила почти 1,5 млрд рублей. Работы начались еще до завершения отопительного сезона и продлятся до ноября. В июне начнутся работы еще на четырех котлах, по одному на каждой станции.