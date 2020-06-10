Алтайская больница получила приобретенный вскладчину реанимобиль с аппаратом ИВЛ

Новости 10.06.2020 17:15 1154

Партийцы пожертвовали свои месячные зарплаты на помощь в борьбе с пандемией коронавируса. На эти средства был закуплен реанимобиль «ГАЗ» с аппаратом ИВЛ, который сегодня, 9 июня, был передан Городской больнице №2 Рубцовска.

«Наши медработники не просто делают текущую работу, но и подают пример самоотдачи, преданности, глубокой ответственности», - прокомментировал событие секретарь регионального отделения Александр Романенко.

Выбор медучреждения, для которого приобретен реанимобиль, был согласован с краевым Минздравом. Как рассказал главврач Городской больницы №2 Рубцовска Сергей Воронкин, территория обслуживания медучреждения включает помимо города еще 13 районов, в некоторых случаях приходится эвакуировать пациентов в Барнаул, а это порядка 500 км в одну сторону. Поэтому реанимобиль будет очень востребован.

Кстати, алтайским медучреждениям было передано еще 16 машин скорой помощи, приобретенных за счёт бюджетных средств. Заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова отметила, что сегодня парк скорой помощи в регионе составляет 338 автомобилей, при этом 118 из них поставлены только за последние два года.

Напомним, ранее по инициативе партии «Единая Россия» во все субъекты Российской Федерации были переданы автомобили для нужд медицинских учреждений. В Алтайском крае машины предоставили в бессрочное пользование персоналу городских больниц №4 и №5 города Барнаула.