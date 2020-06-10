Как росли цены в Алтайском крае в мае 2020 года

Новости 10.06.2020 18:30 1203

Инфляция за май в Алтайском крае составила 0,3%, а с начала года – 2,2%. Это следует из данных, опубликованных Алтайкрайстатом.

Локомотивом инфляции в мае стала сфера услуг, стоимость которых повысилась на 0,8% за месяц. При этом, в мае 2019 года она снижалась на 0,2%. В апреле же текущего года услуги дешевели на 0,6%. Всего с начала 2020 года данная сфера прибавила в цене 0,9%.

Это может быть связано с длительным перерывом в деятельности предприятий данной отрасли, возникшим вследствие введения режима ограничений. После его смягчения фирмы, работающие в сфере услуг, закономерно испытали «наплыв» клиентов.

В мае довольно медленно росли цены на продовольствие – оно подорожало на 0,2%, в то время, как в прошлом мае рост был в 3,5 раза выше и достигал 0,7%. С начала 2020 года продукты подорожали гораздо сильнее прочих товаров – на 4,5%. Непродовольственные товары за май подорожали также на 0,2%, а с начала года – на 0,9%.