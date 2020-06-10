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Зачем Алтайский край закупает 8,5 тысяч презервативов?

Новости
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10 июня центр госзакупок Алтайского края разместил тендер стоимостью 73 тысячи рублей на поставку 8,5 тысяч презервативов.

Согласно техническому заданию, они будут использоваться в качестве насадок на датчики для ректально-вагинального УЗИ. Заказчиком выступает барнаульская Городская больница №11. Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями. Заявки принимаются до 19 июня, поставка товара должна быть осуществлена в полном объеме до 15 декабря.

В мае подобную закупку проводила барнаульская поликлиника №14. Начальная цена за поставку 15 тысяч презервативов составляла 140 тысяч рублей. За тендер боролось пять компаний, выиграло нижегородское ООО «Медика», снизившее цену почти вдвое – до 65 тысяч рублей.

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По их словам, стоимость упаковки «защиты» составляет около 800 рублей, купить презервативы по такой цене может не каждый

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (3)

1000

Я

Странно , почему край закупает , а не гррод

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Гость

презервативы для УЗИ узкие и длинные...

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Гость

Самое интересное, что Правительство края не имеет к этому никакого отношения. Обычная закупка медицинской организации за счет ОМС в медицинских целях. Текущая деятельность. В чем новость?

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