Зачем Алтайский край закупает 8,5 тысяч презервативов?

Новости 10.06.2020 16:30 2273

10 июня центр госзакупок Алтайского края разместил тендер стоимостью 73 тысячи рублей на поставку 8,5 тысяч презервативов.

Согласно техническому заданию, они будут использоваться в качестве насадок на датчики для ректально-вагинального УЗИ. Заказчиком выступает барнаульская Городская больница №11. Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями. Заявки принимаются до 19 июня, поставка товара должна быть осуществлена в полном объеме до 15 декабря.

В мае подобную закупку проводила барнаульская поликлиника №14. Начальная цена за поставку 15 тысяч презервативов составляла 140 тысяч рублей. За тендер боролось пять компаний, выиграло нижегородское ООО «Медика», снизившее цену почти вдвое – до 65 тысяч рублей.