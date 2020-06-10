Зачем Алтайский край закупает 8,5 тысяч презервативов?

10 июня центр госзакупок Алтайского края разместил тендер стоимостью 73 тысячи рублей на поставку 8,5 тысяч презервативов.
Согласно техническому заданию, они будут использоваться в качестве насадок на датчики для ректально-вагинального УЗИ. Заказчиком выступает барнаульская Городская больница №11. Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями. Заявки принимаются до 19 июня, поставка товара должна быть осуществлена в полном объеме до 15 декабря.
В мае подобную закупку проводила барнаульская поликлиника №14. Начальная цена за поставку 15 тысяч презервативов составляла 140 тысяч рублей. За тендер боролось пять компаний, выиграло нижегородское ООО «Медика», снизившее цену почти вдвое – до 65 тысяч рублей.
По их словам, стоимость упаковки «защиты» составляет около 800 рублей, купить презервативы по такой цене может не каждый
презервативы для УЗИ узкие и длинные...
Самое интересное, что Правительство края не имеет к этому никакого отношения. Обычная закупка медицинской организации за счет ОМС в медицинских целях. Текущая деятельность. В чем новость?
Странно , почему край закупает , а не гррод