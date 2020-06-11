Не единогласно. Алтайский парламент назначил довыборы трех депутатов на 13 сентября

Новости 11.06.2020 14:01 954

Алтайское Заксобрание определилось с датой дополнительных выборов трех народных избранников - они состоятся в воскресенье, 13 сентября. Это решение АКЗС принимало дистанционно (опросным голосованием), но не единогласно.

Как сообщили "Политсибру" в пресс-службе парламента, участие в опросе приняли 64 депутата. За проголосовали 47 парламентариев. Очевидно, что почти все из них - единороссы. Против выступило 12 депутатов. По нашим данным, это либерал-демократы и часть коммунистов. И ещё пятеро воздержались, как минимум трое из них - справедливороссы. Один не голосовал вообще. Полагаем, что это эсер Василий Железовский, который принципиально никогда не голосует в дистанционном формате.

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Таким образом, выборы депутатов по трем округам состоятся в Единый день голосования (второе воскресенье сентября). В этот день участки будут работать в Октябрьском районе Барнаула (одномандатный округ № 26), части Бийска (№ 31), а также в Краснощековском, Курьинском, Чарышском, Шипуновском районах (округ № 12).

Как пояснил изданию глава комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов, парламент был обязан назначить голосование. Того требует федеральное законодательство, поскольку до основных выборов остается больше года (если быть точнее, то 1 год и 6 дней).

Депутаты на этих трех округах были лишены полномочий досрочно. Золотодобытчик Валерий Гуминский сдал депутатские корочки добровольно, Ирина Теплова и Андрей Волков из-за обвинительного решения суда.