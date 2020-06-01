ФСБ провела обыски в мэрии ЗАТО Сибирский

Новости 10.06.2020 15:40 441

В администрации ЗАТО Сибирский 10 июня проводились оперативно-розыскные мероприятия в отношении должностных лиц, работали сотрудники ФСБ в масках. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

В пресс-службе алтайского управления ФСБ «Политсибру» подтвердили информацию, однако подробности раскрывать пока не стали, объяснив это интересами следствия.

По данным источников «Банкфакс», это может быть связано с субсидиями на перевозку льготных категорий граждан. Высказана версия, что сотрудники мэрии ЗАТО Сибирский могли быть вовлечены в махинации с выплатой компенсаций транспортным компаниям за перевозку льготников. Помимо сотрудников администрации, в сферу интереса силовиков может попасть компания-перевозчик МУ АТП «Автолайн» и МБУ. При этом, отмечается, что перевозки - это лишь один из факторов, который интересует силовиков. Пока в администрации ведутся обыски и выемка документов.

Никто из сотрудников администрации ЗАТО Сибирский пока не задержан.