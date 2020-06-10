О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Поправки в Конституцию Острая тема!
Личный формат
Коронавирус
Поправки в Конституцию
Острая тема!

Никаких вечеринок. Мэрия Барнаула отказала КПРФ в антиконституционном митинге

Новости
1281
3

Крайком алтайской КПРФ получил отказ на проведение митинга в центре Барнаула, который должен был состояться за несколько дней до голосования по Конституции. Администрация города не согласовала акцию протеста со ссылкой на запрет публичных мероприятий, сообщили в партии.

"В Алтайском крае в настоящее время запрещено проведение различных мероприятий, в том числе публичных <...>, связанных с очным присутствием граждан в местах массового пребывания граждан", - цитирует пресс-служба КПРФ ответ главы комитета общественных связей администрации Геннадия Королева.

Митинг планировали провести в субботу, 20 июня, на площади Ветеранов (рядом с Нулевым километром). Главная тема – голосование против поправок в Конституцию. КПРФ изменение основного закона страны не поддерживает (потому что это коммунисты). Руководство партии заявляет, что обновление не сделает Россию социальным государством. А кроме того, власть не приняла принципиальные для КПРФ поправки.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля.

Власти раскрыли детали и «стоимость» голосования за поправки в Конституцию на Алтае

Власти раскрыли детали и «стоимость» голосования за поправки в Конституцию на Алтае

Новости

Власти раскрыли детали и «стоимость» голосования за поправки в Конституцию на Алтае

3306

 

Автор: Александра Черданцева

Фото: Александра Черданцева

#конституция #поправки #кпрф
Комментарии (3)

1000

Гость

Бздят

Ответить
Барнаул

А как же парад на Красной площади , а недавно там же, День книги собралось несколько тысяч человек

Ответить
Гость

По указивке сверху в Барнауле должны принять участие в голосовании не менее 60% барнаульцев, на митинг придут от силы 300 человек. Вопрос так кто дебилы , администрация Барнаула или ЦИК?

Ответить