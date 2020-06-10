Крайком алтайской КПРФ получил отказ на проведение митинга в центре Барнаула, который должен был состояться за несколько дней до голосования по Конституции. Администрация города не согласовала акцию протеста со ссылкой на запрет публичных мероприятий, сообщили в партии.
"В Алтайском крае в настоящее время запрещено проведение различных мероприятий, в том числе публичных <...>, связанных с очным присутствием граждан в местах массового пребывания граждан", - цитирует пресс-служба КПРФ ответ главы комитета общественных связей администрации Геннадия Королева.
Митинг планировали провести в субботу, 20 июня, на площади Ветеранов (рядом с Нулевым километром). Главная тема – голосование против поправок в Конституцию. КПРФ изменение основного закона страны не поддерживает (потому что это коммунисты). Руководство партии заявляет, что обновление не сделает Россию социальным государством. А кроме того, власть не приняла принципиальные для КПРФ поправки.
Напомним, голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля.
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А как же парад на Красной площади , а недавно там же, День книги собралось несколько тысяч человек
По указивке сверху в Барнауле должны принять участие в голосовании не менее 60% барнаульцев, на митинг придут от силы 300 человек. Вопрос так кто дебилы , администрация Барнаула или ЦИК?
Бздят