Суд не стал рассматривать иск Барнаульского аппаратурно-механического завода к «Ашану» на 10 млн рублей

Новости 10.06.2020 14:15 1372

Арбитражный суд Алтайского края оставил без рассмотрения исковое заявление Барнаульского аппаратурно-механического завода (БАМЗ) к «Ашану». Сумма иска составляла свыше 9,8 млн рублей, это – задолженность французского ритейлера за электроэнергию.

В материалах суда указано, что иск касается периода до декабря 2017 года. Вероятно, речь идет о периоде, когда «Ашан» из-за обрушения крыши вынужден был простаивать.

БАМЗ принадлежит известной в Барнауле семье предпринимателей Ракшиных. «Ашан» арендует торговые площади в помещении бывшего завода на проспекте Строителей (ныне – ТЦ «Галактика»). В 2016 году здесь обрушилась крыша, страховая компания выплатила «Ашану» компенсацию и теперь пытается взыскать с БАМЗа 52 млн рублей, настаивая на том, что последний является виновником страхового случая.