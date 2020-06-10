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Суд не стал рассматривать иск Барнаульского аппаратурно-механического завода к «Ашану» на 10 млн рублей

Новости
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Арбитражный суд Алтайского края оставил без рассмотрения исковое заявление Барнаульского аппаратурно-механического завода (БАМЗ) к «Ашану». Сумма иска составляла свыше 9,8 млн рублей, это – задолженность французского ритейлера за электроэнергию.

В материалах суда указано, что иск касается периода до декабря 2017 года. Вероятно, речь идет о периоде, когда «Ашан» из-за обрушения крыши вынужден был простаивать.

БАМЗ принадлежит известной в Барнауле семье предпринимателей Ракшиных. «Ашан» арендует торговые площади в помещении бывшего завода на проспекте Строителей (ныне – ТЦ «Галактика»). В 2016 году здесь обрушилась крыша, страховая компания выплатила «Ашану» компенсацию и теперь пытается взыскать с БАМЗа 52 млн рублей, настаивая на том, что последний является виновником страхового случая.

Почему Ракшин подал в суд на «Ашан»?

Почему Ракшин подал в суд на «Ашан»?

Новости

Сумма иска составляет почти 9,8 млн рублей

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Максим Стрелковский

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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