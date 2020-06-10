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66 новых случаев и три смерти: оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу в Алтайском крае

Новости
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По данным оперштаба  Алтайского края  за минувшие сутки  было подтверждено 66 случаев инфицирования коронавирусом . Из них основная масса в Барнауле – 50 человек, в Заринске, Троицком и Змеиногорском районах  –по  2, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Бурлинском, Мамонтовском, Павловском, Первомайском, Ребрихинском, Тальменском, Угловском районах - по одному человеку.

Также за минувшие сутки  зафиксировано три новых смерти.  По сообщениям оперштаба  2 от коронавируса,  в 1 случае смерть наступила от иных причин. Таким образом, за весь период в Алтайском крае скончалось 33 пациента с коронавирусом.  Из них в 19 случаях смерть  наступила в результате COVID-19, 12 случаев отнесены к иным причинам смерти, 2 - находятся на экспертизе.

На 10 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2524 человек, в том числе 254 ребенка.  На данный момент  в 1638 случаях  отмечено бессимптомное течение инфекции,  в 613 – в форме ОРВИ, в 273 – внебольничной пневмонии.  В лечебных учреждениях края  находится 47 тяжелобольных пациентов, из них 15 подключены к аппаратам ИВЛ.

За вчерашние сутки  выздоровел 81  человек,  всего закончивших лечение – 1182 пациента.

На 10 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 944 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 29569 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 132729 человек.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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