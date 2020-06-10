66 новых случаев и три смерти: оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу в Алтайском крае

Новости 10.06.2020 12:50 2625

По данным оперштаба Алтайского края за минувшие сутки было подтверждено 66 случаев инфицирования коронавирусом . Из них основная масса в Барнауле – 50 человек, в Заринске, Троицком и Змеиногорском районах –по 2, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Бурлинском, Мамонтовском, Павловском, Первомайском, Ребрихинском, Тальменском, Угловском районах - по одному человеку.

Также за минувшие сутки зафиксировано три новых смерти. По сообщениям оперштаба 2 от коронавируса, в 1 случае смерть наступила от иных причин. Таким образом, за весь период в Алтайском крае скончалось 33 пациента с коронавирусом. Из них в 19 случаях смерть наступила в результате COVID-19, 12 случаев отнесены к иным причинам смерти, 2 - находятся на экспертизе.

На 10 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2524 человек, в том числе 254 ребенка. На данный момент в 1638 случаях отмечено бессимптомное течение инфекции, в 613 – в форме ОРВИ, в 273 – внебольничной пневмонии. В лечебных учреждениях края находится 47 тяжелобольных пациентов, из них 15 подключены к аппаратам ИВЛ.

За вчерашние сутки выздоровел 81 человек, всего закончивших лечение – 1182 пациента.

На 10 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 944 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 29569 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 132729 человек.