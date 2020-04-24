Высокий класс горимости. Алтайская пенсионерка потеряла всё в пожаре в период опасного сезона

Новости 10.06.2020 13:10 911

В Алтайском крае в период с 10 по 15 июня ожидается высокий уровень пожароопасности. Синоптики прогнозируют 4 класс горимости.

Прогноз уже начал подтверждаться. По данным источников «Политсибру» пожар оставил без всего имущества, документов и средств к существованию пенсионерку из села Нижняя Каменка в Алтайском районе.

«Валентина Дмитриевна Бачурина всю жизнь проработала медсестрой в местной больнице. Она пенсионерка, ей 65 лет. Сегодня утром у нее сгорел дом. У нее ничего не осталось. Это событие ее сильно подкосило. Теперь мы вынуждены собирать деньги и бытовую технику для нее», - рассказывает внучка пенсионерки Вероника Хмарова.

Причина пожара пока неизвестна. Ее предстоит выяснить специальным службам.

Главное управление МСЧ России по Алтайскому краю призывает жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю - 8 (3852) 65-82-19. При пожаре звоните по номеру 101.