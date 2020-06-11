ВТБ предоставил алтайскому бизнесу кредитную помощь на 4,9 млрд рублей

Новости 10.06.2020 19:00 381

ВТБ предоставил кредитную помощь на 4,9 млрд рублей среднему и малому бизнесу, пострадавшему в результате пандемии COVID-19 на Алтае.

По программе льготного кредитования компаний на выплату заработной платы сотрудникам (постановление Правительства РФ №422) банк заключил с юридическими лицами и ИП 74 соглашения на 244,6 млн рублей. Льготное финансирование получили представители сферы общественного питания и гостиничного бизнеса, розничной торговли непродовольственными товарами и автомобильных грузоперевозок. Кроме того, ВТБ в регионе заключил 91 кредитное соглашение на реструктуризацию кредитов предприятиям среднего и малого бизнеса на общую сумму 4,2 млрд рублей как по собственным программам, так и в рамках государственных мер реструктуризации.

С 1 июня ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса по новой госпрограмме сохранения занятости под 2% годовых. Кредиты предоставляются в рамках Постановления Правительства РФ № 696. Заемные средства можно направить на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ поддержки №422 и 1764. Сумма займа рассчитывается банком исходя из МРОТ (с районным коэффициентом в субъекте, где зарегистрирован заемщик, и ставкой по взносам с заработной платы), количества сотрудников и срока кредита. Финансирование по новой программе возможно на срок до 30 июня 2021 года.

В рамках новой программы клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. В случае сохранения не менее 90% штата их работников государством будет погашено 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более – будет списано 50% долга и процентов по нему. Также при выполнении условий программы период отсрочки платежей может быть продлен.

Заявки оформляются по упрощенному пакету документов. ВТБ в Алтайском крае на текущий момент подписано 14 кредитных соглашений на общую сумму 480,4 млн рублей. В работе находится еще 51 заявка на сумму 249 млн рублей.