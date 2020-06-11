ВТБ в Алтайском крае предоставил кредитные каникулы клиентам-физлицам на 1,8 млрд рублей

Новости 10.06.2020 14:50 366

Банк предоставляет кредитные каникулы пострадавшим в результате COVID-19 клиентам-физлицам как в рамках государственных, так и собственных программ поддержки. В настоящее время жителям Алтайского края и Республики Алтай одобрено более 3,2 тыс. заявок, из которых 2,8 тыс. (свыше 1,3 млрд рублей) — по потребительским кредитам, более 350 шт. (430 млн рублей) – по ипотеке, 30 шт. (16,5 млн рублей) - по автокредитам. Четверть всех заявок была согласована в рамках собственных программ поддержки клиентов банка.

«Пандемия внесла корректировки во все сферы нашей жизни, - отметил Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай. - Сегодня перед банком стоит важнейшая задача — помочь нашим клиентам максимально сохранить свои активы, предоставить возможность отсрочки выплат по кредитам. ВТБ оказывает оперативную финансовую поддержку как в рамках государственных программ, так и с использованием собственных инструментов банка».

ВТБ выступает одним из основных игроков на финансовом рынке Алтайского края. По итогам первого квартала кредитно-документарный портфель банка в регионе превысил 59,5 млрд рублей (рост 4% с начала года), портфель привлеченных средств вырос на 5% и составил также 59,5 млрд рублей.