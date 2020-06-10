Проверками невыплат «ковидных» денег сотрудникам Диагностического центра в Алтайском крае займутся правоохранители

Новости 10.06.2020 11:50 1315

Как рассказала помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова, в одной из социальных сетей Интернета опубликовано обращение сотрудников Диагностического центра Алтайского края о невыплате компенсационных денежных выплат сотрудникам учреждения, оказывающих медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией. По данному сообщению средств массовой информации следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организована доследственная проверка.

В настоящее время следователями предстоит выяснить обстоятельства изложенные в материале СМИ, при которых сотрудники центра не получили положенные выплаты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает сайт Следкома по Алтайскому краю.