Топ-3 эффективных технологий, которые бизнесу стоит забрать с собой при выходе в офлайн

Новости 10.06.2020 13:40 1182

С 7 июня в Алтайском крае сняты еще некоторые ограничения, введенные в связи с пандемией, - теперь разрешена работа санаториев и розничная торговля непродовольственными товарами. Парикмахерские работают с конца апреля. Среди них есть те, которые желая спасти свое дело, были вынуждены перевести свой бизнес в онлайн. Такой формат подошел не всем, но некоторые оценили новые сервисы и возможности и не готовы отказываться от них, после возвращения к обычной жизни.

В «облака» с пользой

Облачные решения позволяют максимально быстро и безболезненно для всех сотрудников компании обеспечить безопасный обмен и хранение корпоративной информации. Отдельного внимания заслуживают услуги резервного копирования, они доступны в облаке #CloudMTS в формате подписки. Решение позволяет делать резервные копии всех широко используемых операционных систем, платформ виртуализации, баз данных и ПО.

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Резервное копирование в облако осуществляется из любого места: из собственной облачной инфраструктуры #CloudMTS, частного или публичного облака любого провайдера, с локальных площадок или арендованных дата-центров. Возможно и резервное копирование сразу в несколько дата-центров МТС - для еще большей надежности. Безопасность данных обеспечивается использованием собственной отказоустойчивой инфраструктуры, защищенных каналов и протоколов передачи данных, также возможностью самостоятельного шифрования клиентами своих данных.

Один из новых сервисов на основе технологий CommVault - лидера рынка решений для обеспечения непрерывности бизнеса, востребован среди крупных компаний. Как правило, его выбирает крупный бизнес, который работает с большими объемами данных, а также имеет развитую филиальную сеть.

Компания «Роса» (ТМ «Алтайская сказка»), входящая в число крупнейших российских производителей крупяных изделий, уже несколько месяцев пользуется такой услугой и успела ее оценить.

«Большие нагрузки на ИТ-инфраструктуру испытывают многие крупные компании. Резервное копирование обеспечивает непрерывность и надежность работы бизнес-систем. Возможность оперативного хранения и восстановления виртуальных серверов – вот что дала нам эта услуга. Она помогает избежать внештатных ситуаций и простоев, а также снизить влияние человеческого фактора», - отметил начальник IT-отдела компании Роман Шарыпов.

Стать digital-маркетологом легко

Когда вы в последний раз видели на улице человека, раздающего рекламные листовки, которыми забиты урны в радиусе ста метров? Давно? И это хорошо. Потому что на смену им уже пришли более современные, экономичные и - это важно! – экологичные решения. Для привлечения новых клиентов, поддержания их лояльности и увеличения продаж в 21 веке используют более эффективные способы. Например, сервис МТС-Маркетолог, который с помощью технологии Big Data позволяет создавать информационные сообщения, настроенные непосредственно под нужную целевую аудиторию.

Сервис предназначен для самостоятельного запуска таргетированной мобильной и медийной рекламы, а потому пользуется большим спросом среди частных предпринимателей, средних и небольших компаний.

В качестве примера рассмотрим салон красоты, который возобновил свою работу и планирует сообщить об этом своим клиентам, а также пригласить их к себе. Выбрать «своего» клиента можно из более 100 параметров (пол, возраст, географическое положение, интересы). Есть и более простое решение – таргетировать аудиторию, выбрав только тех, кто живет поблизости. Это значительно увеличит шансы на плотную запись. Расчет стоимости кампании видно заранее, до запуска информационных сообщений, поэтому оценить бюджет на продвижение можно сразу. Что особенно важно для бизнеса небольших масштабов, провести такую кампанию можно довольно бюджетно.

Доставка – наше всё

С введением ограничений, вызванных пандемией, сохранить бизнес удалось тем, кто нашел способ доставлять свой товар или услугу клиенту на дом. Это послужило причиной резкого роста спроса на курьеров и разъездных сотрудников, и, как следствие, способов организации и оптимизации их труда, а также контроля за ними. Сегодня это можно делать дистанционно. Например, сервис по управлению разъездными сотрудниками есть в МТС. Он позволяет видеть на карте свой персонал, загрузку штата и статус выполнения поручения - все в режиме онлайн. Такие отчеты объективны, подделать их практически невозможно, так что все разъездные сотрудники будут в единой и прозрачной для вас системе координат. Вы всегда в курсе, где сотрудник находится, что делает, каков статус выполнения каждой задачи. В рамках поддержки местного бизнеса у МТС действует специальное предложение – алтайские предприниматели могут бесплатно пользоваться сервисом в полном объеме в течение 14 дней. И по окончании льготного периода стоимость услуги будет совсем небольшой – мониторинг одного курьера начинается всего от 3 рублей в сутки.

Возможность мониторить работу своих «полевых» сотрудников уже давно оценили транспортные компании.

«Наша компания уже почти 20 лет профессионально занимается грузоперевозками по всей стране. Если говорить о каком-то секрете успеха, то он, во-первых, в умении грамотно разрабатывать логистические схемы, а во-вторых, во внимательном отношении к эффективному планированию времени своих сотрудников, их удобству. И в первом и во втором случае выручают современные технологические решения. Сервис МТС помогает нам правильно выстроить маршрут, сэкономить время клиентов и ресурсы команды», – говорит директор филиала «Первой экспедиционной компании» в Алтайском крае Павел Поликарпов.

«Перевод сотрудников на удаленную работу, ограничения в сфере торговли и общепита – вынудили большинство алтайских компаний принять новые правила ведения бизнеса. И мы видим активный рост спроса на цифровые решения, которые позволили максимально оперативно перевести работу в онлайн-режим, чтобы сохранить рентабельность и снизить издержки. Уверен, что в перспективе внедренные решения помогут бизнесу быстрее восстановиться и повысить свою эффективность даже после возвращения в привычный ритм работы», - рассказал директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.