Почему мэрия не согласовала строительство торгового центра возле «Европы» и «Лето» в Барнауле

Новости 10.06.2020 10:45 498

8 июня Администрация Барнаула постановила отказать ООО «Магистраль» в предоставлении разрешения на использование земельного участка под строительство ТЦ.

В обоснование своего решения мэрия ссылается на заключение по результатам общественных обсуждений и рекомендации комиссии по землепользованию и застройке. При этом, в ходе общественных обсуждений никаких предложений и замечаний не поступало. Что же не понравилось комиссии?

В качестве причины отказа называется отсутствие у «Магистрали» прав на этот земельный участок. Напомним, что за него более 13 лет идут судебные тяжбы между «Магистралью» и Алтайкрайимуществом, дело доходило даже до Верховного суда РФ. По некоторым данным, ООО «Магистраль» аффилировано с известной в Барнауле бизнес-семьёй Ракшиных.

Любопытно, что в этот же день – 8 июня – кассационная инстанция постановила признать право собственности на участок за «Магистралью». При этом, резолютивная часть решения была оглашена ещё 1 июня.