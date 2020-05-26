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Почему мэрия не согласовала строительство торгового центра возле «Европы» и «Лето» в Барнауле

Новости
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8 июня Администрация Барнаула постановила отказать ООО «Магистраль» в предоставлении разрешения на использование земельного участка под строительство ТЦ.

В обоснование своего решения мэрия ссылается на заключение по результатам общественных обсуждений и рекомендации комиссии по землепользованию и застройке. При этом, в ходе общественных обсуждений никаких предложений и замечаний не поступало. Что же не понравилось комиссии?

В качестве причины отказа называется отсутствие у «Магистрали» прав на этот земельный участок. Напомним, что за него более 13 лет идут судебные тяжбы между «Магистралью» и Алтайкрайимуществом, дело доходило даже до Верховного суда РФ. По некоторым данным, ООО «Магистраль» аффилировано с известной в Барнауле бизнес-семьёй Ракшиных.  

Любопытно, что в этот же день – 8 июня – кассационная инстанция постановила признать право собственности на участок за «Магистралью». При этом, резолютивная часть решения была оглашена ещё 1 июня.

Очередной ТЦ в Барнауле собираются построить вплотную к «Европе» и «Лето»

Очередной ТЦ в Барнауле собираются построить вплотную к «Европе» и «Лето»

Новости

Земельный участок, расположенный за ТЦ «Лето», уже переоформляется

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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