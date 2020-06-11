Сергей Белоусов: «Германо-Российский аграрно-политический диалог» - успешная площадка для взаимовыгодного сотрудничества в аграрной сфере

Новости 10.06.2020 10:00 486

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в верхней палате парламента от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов, находясь в родном регионе, дистанционно, принял участие в заседании Совета Проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог» (АПД).

Сенатор подчеркнул особую роль совместного проекта в развитии устойчивого и доверительного двустороннего сотрудничества на протяжении многих лет.

«За 26 лет совместной работы Германо-Российский аграрно-политический диалог стал успешной площадкой для взаимовыгодного российско-германского сотрудничества в аграрной сфере. За всю историю проекта никакие изменения на политической арене не смогли испортить уже зародившуюся российско-германскую дружбу. В сложный период введения антироссийских санкций, совместная работа только набирала темпы. Эксперты из Германии приезжали к нам в Алтайский край и проводили обучающие семинары для специалистов аграриев, организовывались поездки наших лесников на лучшие предприятия лесной переработки Германии. На тот момент «Германо-Российский аграрно-промышленный диалог» оказался, едва ли, не единственным мостиком, соединившим наших специалистов с лучшими мировыми практиками аграрной сферы. Проект получил высокую оценку и был поддержан не только руководством Совета Федерации, но и руководством Германии, - рассказал сенатор.

Так слова поддержки и напутствие развивать отношения в аграрной сфере с Россией были сказаны Канцлером, госпожой Ангелой Меркель во время встречи с Президентом лесного союза Германии Георгом Ширмбеком, во время которой он подробно доложил Канцлеру о поездке на Алтай.

Сергей Белоусов назвал основные рабочие направления взаимодействия российского аграрного сектора с немецкими коллегами – комплексное развитие сельских территорий, органическое земледелие и производство биопродукции.

Как считает законодатель, накопленный опыт Германии в этих вопросах представляет особую ценность.

«Обеспечение экологического развития - одно из ключевых направлений тематики рабочих встреч членов Комитета Совета Федерации с экспертами АПД в том числе, на гостеприимной Алтайской земле. Придать экономике дополнительный импульс, повысить её ресурсо-и энергоэффективность, сохранив при этом бережное отношение к природе», - вот основной тезис совместных дискуссий, отметил парламентарий.

В нынешних условиях важно искать новые возможности для общения и дальнейшей совместной работы, уверен Сергей Белоусов.

«Коронавирусная инфекция стала серьезным испытанием для всех государств, многих международных организаций и бизнеса, но также подтолкнула к осмыслению происходящего в мире: куда двигаться дальше, чтобы обеспечить стабильное развитие всей экономики и отрасли АПК в частности, - сказал сенатор. - Особую актуальность сейчас приобретают инновационные подходы: от развития альтернативных источников энергии до развития телемедицины и дистанционного обучения. Поэтому, для нас, по-прежнему, важно активное сотрудничество в рамках Проекта и дальнейший поиск решений для устойчивого развития сельского хозяйства, продовольственной безопасности, глобального изменения климата, инноваций и цифрового обеспечения сельского хозяйства».

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, мы продолжаем работу. Так в режиме видеоконференций, только за прошедший месяц, прошло несколько совместных мероприятий. Сложившаяся обстановка только объединила нас, побудила искать новые форматы взаимодействия и закреплять установившиеся связи, резюмировал законодатель.