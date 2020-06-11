Алтайский медцентр накажут за плановую медпомощь в период пандемии, а его преставителя за мелкое взяточничество

Новости 10.06.2020 9:10 655

Прокурор Рубцовска Александр Губский передал в суд уголовное дело в отношении одного из медицинских центров Рубцовска. Повод – предложение взятки сотрудникам правоохранительных органов.

Информация о том, что медицинский центр оказывает плановую помощь населению в правоохранительные органы поступила от общественности. Ответственность за такие нарушения в период пандемии прописана в административном кодексе РФ. Однако, чтобы сотрудники полиции не составили протокол представитель центра решил передать участковому уполномоченному 3 тысячи рублей. Его изобличили в момент передачи денег. Теперь его действия квалифицируются по ч.1 статьи 291.2 Уголовного кодекса – мелкое взяточничество. Максимальное наказание по ней может составлять до одного года лишения свободы, сообщает официальный сайт прокуратуры Алтайского края.

Напомним, наказания за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории предусмотрены ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ. Это предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.