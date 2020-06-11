Алтайский медцентр накажут за плановую медпомощь в период пандемии, а его преставителя за мелкое взяточничество

Прокурор Рубцовска Александр Губский передал в суд уголовное дело в отношении одного из медицинских центров Рубцовска. Повод – предложение взятки сотрудникам правоохранительных органов.
Информация о том, что медицинский центр оказывает плановую помощь населению в правоохранительные органы поступила от общественности. Ответственность за такие нарушения в период пандемии прописана в административном кодексе РФ. Однако, чтобы сотрудники полиции не составили протокол представитель центра решил передать участковому уполномоченному 3 тысячи рублей. Его изобличили в момент передачи денег. Теперь его действия квалифицируются по ч.1 статьи 291.2 Уголовного кодекса – мелкое взяточничество. Максимальное наказание по ней может составлять до одного года лишения свободы, сообщает официальный сайт прокуратуры Алтайского края.