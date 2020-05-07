На алтайских складах «зависло» рекордное количество молочной продукции

Новости 09.06.2020 18:30 699

На прошедшей 9 июня (онлайн) пресс-конференции глава регионального Минсельхоза Александр Чеботаев заявил, что снижение закупочных цен на молоко, на которое массово жалуются производители в Алтайском крае, обусловлено затовариванием складов, на которых скопились избытки молочной продукции. Алтайпищепром представил конкретные цифры, показывающие, сколько товара «зависло».

«Сегодня на складах алтайских переработчиков хранится сыров и сырных продуктов на 26,9 % (6799 тонн), масла сливочного на 77,9 % (4880 тонн), а сухих молочных продуктов в 2,3 раза (7547 тонн) больше, чем на аналогичную дату 2019 года», – сообщает ведомство.

Последний раз сверхнормативное затоваривание складов происходило в первой половине 2015 года. Однако нынешнюю ситуацию управление характеризует, как более критичную. По данным алтайского пищепрома, на складах предприятий хранится сыров и сырных продуктов на 60 %, масла сливочного на 12 %, а сухих молочных продуктов на 20 % больше чем в аналогичном периоде 2015 года.