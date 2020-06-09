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Депутат АКЗС рассказал о том, когда в Алтайском крае заработают полигоны и экотехнопарки

Новости
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В территориальную схему обращения с отходами Алтайского края, принятую в 2019 году региональным Минприроды, включены мероприятия по организации 11 межмуниципальных зональных центров, 23 объектов обработки, шести объектов утилизации, 11 полигонов, 30 мусороперегрузочных станций, двух экотехнопарков, а также строительство нескольких десятков предприятий, которые должны будут заняться переработкой и утилизацией мусора. Об этом рассказал председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев во время онлайн-конференции во вторник, 9 июня.

«Как будут реализовываться эти проекты, на какие средства и в какой срок, к сожалению, неизвестно. Пока ни один уровень бюджета не подтвердил свою готовность участвовать в финансировании программного документа», - отметил Лунев.

По словам депутата, ООО «ВторГеоРесурс» (Рубцовская зона) в 2019 году приобрело объект обработки твердых коммунальных отходов - линию стоимостью 5,5 млн рублей. Объект представляет собой мусоросортировочный комплекс 7GreenLine-проф с автозагрузкой 40 куб. м.

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Альберт Лунев дал понять, что размещение мусоросортировочного комплекса будет осуществлено на земельном участке категории земель промышленности и иного специального назначения, расположенном в 2,7 км на северо-запад от п. Мичуринский Рубцовского района.

«Это является оптимальным решением, поскольку указанный участок граничит с полигоном ТБО, внесенным в государственный реестр объектов размещения отходов. Производительность комплекса 7GReenLine - до 100 тысяч тонн в год», - сказал депутат АКЗС.

Кроме того, он рассказал, что подрядная организация ООО «КДС» приступила к выполнению работ на площадке для строительства мусоросортировочного комплекса. Участок площадью 1,5 га был взят в долгосрочную аренду для размещения указанного объекта.

Предположительно, мусоросортировочный комплекс будет введен в эксплуатацию в 4 квартале текущего года. На работе комплекса будет задействовано 20 рабочих мест.

В Бийской зоне региональным оператором планируется строительство полигона по размещению отходов IV-V классов опасности, в том числе ТКО. На данный момент ведется разработка проектно-сметной документации за счет собственных средств регионального оператора. Ориентировочная площадь полигона - 28 Га.

Региональным оператором АО «ЭКО-Комплекс» в настоящее время рассматривается вопрос по введению мощностей обработки и размещения ТКО на территории Барнаульской зоны.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: АКЗС

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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