О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Поправки в Конституцию Острая тема!
Личный формат
Коронавирус
Поправки в Конституцию
Острая тема!

Алтайские «единороссы» станут наблюдателями Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. 

Новости
726
0

Алтайское отделение партии и Общественная палата края 9 июня заключили соответствующее соглашение.

Реготделение намерено предоставить собственных наблюдателей на все 1802 избирательных участка в крае. Они будут следить за ходом голосования и подсчётом голосов. 

По словам председателя Общественной палаты края Льва Коршунова,  единороссы первыми из политических партий заявили о сотрудничестве на Общероссийском голосовании в таком формате. 

«Уверен, мы сможем обеспечить прозрачный и открытый процесс голосования, чтобы результат ни у кого не вызвал сомнения», - отметил Лев Коршунов. 

Кстати, на федеральном уровне  уже заключены соглашения с несколькими политическими партиями.
Секретарь реготделения Александр Романенко  также обратил внимание на необходимость обеспечения безопасной процедуры голосования для жителей края. Для того, чтобы соблюсти этот принцип, всех наблюдателей обеспечат медицинскими масками и антисептиками.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири