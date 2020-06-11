Алтайские «единороссы» станут наблюдателями Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Новости 09.06.2020 16:10 726

Алтайское отделение партии и Общественная палата края 9 июня заключили соответствующее соглашение.

Реготделение намерено предоставить собственных наблюдателей на все 1802 избирательных участка в крае. Они будут следить за ходом голосования и подсчётом голосов.

По словам председателя Общественной палаты края Льва Коршунова, единороссы первыми из политических партий заявили о сотрудничестве на Общероссийском голосовании в таком формате.

«Уверен, мы сможем обеспечить прозрачный и открытый процесс голосования, чтобы результат ни у кого не вызвал сомнения», - отметил Лев Коршунов.

Кстати, на федеральном уровне уже заключены соглашения с несколькими политическими партиями.

Секретарь реготделения Александр Романенко также обратил внимание на необходимость обеспечения безопасной процедуры голосования для жителей края. Для того, чтобы соблюсти этот принцип, всех наблюдателей обеспечат медицинскими масками и антисептиками.