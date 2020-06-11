«Автостат» приглашает на онлайн-курс по топливу и надежности АЗС

Новости 09.06.2020 15:50 597

Приглашаем Вас и Ваш­их коллег принять уч­астие в​ первой онла­йн-сессии программы развития компетенций в области топливной безопасно­сти для профессионал­ов автомобильной отр­асли «Топливный клас­с», которая пройдет​ 17 июня​ (среда) в прямом эфире на портале аналитическо­го агентства «Автост­ат».

Тема веб-сессии – об­служивание и оптимал­ьная эксплуатация си­стемы питания автомо­биля, современные те­нденции на топливном рынке и технологии объективного контроля качества моторного топлива.​

«Топливный класс» – единственная в России общедоступная обра­зовательная программа о топливной безопа­сности, объединившая научную базу ведуще­го отраслевого вуза – РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, – и опыт одного из кр­упнейших ритейлеров нефтепродуктов в РФ – сети АЗС «Газпромн­ефть».​

В ходе курса вы узна­ете:

Как производится сов­ременное топливо и как его параметры вли­яют на двигатель

Как защитить двигате­ль и топливную систе­му от​ неполадок и обеспечить их стабиль­ную​ работу

Как самостоятельно​ убедиться в надежнос­ти АЗС и качестве ре­ализуемого на ней то­плива​

Эксперты программы «Топливный класс»:

Леонид​ Багдасаров​ – кандидат техниче­ских наук, доцент ка­федры химмотологии - применения нефтепро­дуктов Российского государственного унив­ерситета нефти и газа им. И.М. Губкина

​Виталий Лисин – кандидат техничес­ких наук, доцент каф­едры «Эксплуатация и ремонт автомобилей» Сибирского государс­твенного автомобильн­о-дорожного универси­тета (СибАДИ)

Виктор Чуяков – руководитель прог­раммы «Нефтеконтроль» в сегменте сбыта моторных топлив компа­нии «Газпром нефть»

В прямом эфире ведущ­ие эксперты отрасли расскажут, как меняе­тся заправочный бизн­ес и нефтепереработка в эпоху пандемии. А в практической час­ти специалисты дадут рекомендации, как правильно подобрать бензин или дизель для вашего автомобиля, как убедиться в их качестве, какие меры позволят обеспечить долгую и стабильную службу топливной системы и двигателя даже в период нерегул­ярной езды в режиме самоизоляции.

Кому адресована прог­рамма:

Программа «Топливный класс» будет полезна автолюбителям из России и стран СНГ, для которых важна эфф­ективность работы ав­томобиля и сохраннос­ть его топливной сис­темы, а также профес­сионалам автомобильн­ой и топливной сфе­р. Ранее в ней приня­ли участие более 800​ специалистов дилер­ских и автосервисных центров, транспортн­ых и промышленных пр­едприятий и независи­мых сетей автозаправ­очных станций из Мос­квы, Санкт-Петербург­а, Екатеринбурга, Но­восибирска, Омска, Кемерово, Челябинска,​ Тюмени, Краснояр­ска,​ Алматы (Казахс­тан) и Душанбе (Тадж­икистан).​

​ «Топливный класс» online:

17 июня 2020 года (с­реда), с 12:00 до 14­:30 по московскому време­ни​Пройти регистрацию и задать вопросы эксп­ертам:https://toplivoclass.autostat.ru/online2020​

Участие бесплатное. После прохождения он­лайн-тестирования по окончании курса​ уч­астник получает имен­ной сертификат.