«Автостат» приглашает на онлайн-курс по топливу и надежности АЗС

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в первой онлайн-сессии программы развития компетенций в области топливной безопасности для профессионалов автомобильной отрасли «Топливный класс», которая пройдет 17 июня (среда) в прямом эфире на портале аналитического агентства «Автостат».
Тема веб-сессии – обслуживание и оптимальная эксплуатация системы питания автомобиля, современные тенденции на топливном рынке и технологии объективного контроля качества моторного топлива.
В ходе курса вы узнаете:
Эксперты программы «Топливный класс»:
В прямом эфире ведущие эксперты отрасли расскажут, как меняется заправочный бизнес и нефтепереработка в эпоху пандемии. А в практической части специалисты дадут рекомендации, как правильно подобрать бензин или дизель для вашего автомобиля, как убедиться в их качестве, какие меры позволят обеспечить долгую и стабильную службу топливной системы и двигателя даже в период нерегулярной езды в режиме самоизоляции.
Кому адресована программа:
Программа «Топливный класс» будет полезна автолюбителям из России и стран СНГ, для которых важна эффективность работы автомобиля и сохранность его топливной системы, а также профессионалам автомобильной и топливной сфер. Ранее в ней приняли участие более 800 специалистов дилерских и автосервисных центров, транспортных и промышленных предприятий и независимых сетей автозаправочных станций из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Кемерово, Челябинска, Тюмени, Красноярска, Алматы (Казахстан) и Душанбе (Таджикистан).
«Топливный класс» online:
17 июня 2020 года (среда), с 12:00 до 14:30 по московскому времениПройти регистрацию и задать вопросы экспертам:https://toplivoclass.autostat.ru/online2020
Участие бесплатное. После прохождения онлайн-тестирования по окончании курса участник получает именной сертификат.