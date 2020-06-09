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Власти объяснили почему не вводят режим ЧС из-за засухи в Алтайском крае

Новости
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Ни в одном из районов нет оснований для введения режима ЧС из-за засухи, несмотря на жалобы растениеводов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев во время онлайн-конференции во вторник, 9 июня.

По словам министра, климатические проблемы повлияли на состояние сельского хозяйства еще осенью 2019 года. Недостаток влаги наблюдается почти на 75% всех пашней на территории Алтайского края.

«Нормально ситуация складывалась только на северо-западе региона – в Крутихинском, Каменском и Панкрушихинском районах, а также в Бийско-Чумышской зоне. Что касается остальных территорий, то запас влаги был вполовину меньше показателей за многие годы. Особенно это проявилось в границах восточной и западной Кулунды», - объяснил Чеботаев.  

Ситуация не изменилась и в апреле – от 10% до 40% осадков в разных зонах региона. В мае показатель был чуть выше –  от 20 до 75% осадков. Самые последние осадки также ничего не дали.

Глава Минсельхоза дал понять, что для введения режима ЧС должны быть определенные основания. Они связаны с температурой, количеством осадков за определенный период. Пока, по его словам, ни один из районов до этих критериев не дотягивает. Он отметил, что в случае введения такого режима предстоит разговаривать с банками о пролонгации кредитов и с федеральным Минсельхозом о выделении дополнительных субсидий.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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