«Если не строят парки»: как барнаульский храм превратил свалку в цветущий сад

Новости 10.06.2020 8:30 4233

Тема зелёных пространств для Барнаула – достаточно болезненная. Длительные вырубки зелёных насаждений без их последующего восстановления привели к тому, что раздражение горожан начало выливаться в уличные протесты. В ходе этой активности находились люди, пытавшиеся втянуть в протестную повестку и православную церковь, утверждая, что строительство храмов вредит паркам, поэтому его необходимо пресечь. Однако практика показывает, что дело обстоит совсем наоборот – территории храмов, там где площадь это позволяет, активно озеленяются и украшаются силами служителей и прихожан.

Храм на Никольском источнике

Наиболее ярким примером может послужить построенный в 2017 году на Свято-Никольском источнике на правом берегу Барнаулки деревянный храм-часовня в честь Новомучеников и Исповедников Российских. Раньше здесь была стихийная свалка, теперь – благоустроенная территория, с цветниками, беседками, арт-объектами и даже собственным питомником для саженцев деревьев. Корреспондент «Политсибру» пообщался с настоятелем храма – отцом Виталием Власовым. Он рассказал, как облагораживалась площадка при источнике и каковы дальнейшие планы по её развитию.

– Отец Виталий, расскажите, чем примечательно это место и что здесь было до появления храма?

– Изначально здесь было святое место – в начале 20 века стояла часовня, на горе располагался монастырь. Затем его осквернили и превратили в СИЗО. Когда монастырь забрали, храм был разрушен, а его обломками засыпали родник, чтобы уничтожить. Потом здесь образовалась свалка – всё было завалено мусором, шлаком. Всё, что можно было скинуть с частных секторов сверху, валилось сюда.

В 90-х годах люди стали потихоньку расчищать родник от мусора. Чего здесь только не было – горы бытового мусора, шлака, железа, множество поваленных деревьев и кустарников. Мусора страшно много было – горами вывозили отсюда, расчищая. Убирали (не преувеличивая) несколько лет. Родник украсили, облагородили более-менее, чтобы люди могли не с земли набирать воду. Сначала просто воткнули туда трубу.

Потом всё это постепенно пришло в нынешний вид. Поставили строение, в котором можно облиться водой из источника, набрав её предварительно в ведро. Планируем в будущем построить купель и вывести в неё воду с расположенного рядом ещё одного источника, который ещё не обустроен – чтобы люди могли приезжать, купаться. Всё, конечно, упирается в финансы – были бы средства, быстрее бы всё сделали. И руки, разумеется. Бывает так, что средства есть, а рук нет. А руки очень нужны – чтобы приезжали, помогали.

– А как озеленяли площадку?

– После того, как площадка была расчищена от мусора, мы начали засаживать её деревьями: соснами, лиственницей, рябиной и другими. Уже посажено более 20 рябин, десяток елей, две лиственницы, пять дубов, четыре липы. Сейчас планируем высадить плодовые деревья. Там, где песок лежит, буду всё ровнять, расчищать (отец Виталий указывает на кучи песка возле дороги) и высаживать яблони и другие плодовые деревья. Несколько аварийных клёнов пришлось убрать, но если я здесь рублю дерево – вместо него сажаю три новых, и люди об этом знают.

Ещё у нас есть небольшой питомник, где мы выращиваем сосны («Алтайлес» дарил маленькие сеянцы), ели, лиственницы, берёзы. Саженцы я обычно покупаю в питомниках. Одно красивое плодовое деревце стоит несколько тысяч рублей. Поскольку средства скромные, я вынужден покупать маленькие саженцы и выращивать их уже здесь. Сейчас у нас их уже больше 100. Когда будем строить храм, вокруг него будем их высаживать. Будет такой храм-сад, чтобы люди могли прийти, отдохнуть (а к нам сюда приезжают, в основном, отдыхать, восстанавливать силы). Народу приезжает много, им это нужно.

Поле свадеб

– Нам может даже не хватить места под посадки. На этот счёт есть идея. Вот это поле (отец Виталий указывает на заросший бурьяном соседний участок) принадлежит муниципалитету. Если администрация согласится, его можно засадить красивыми деревьями благородных пород. Есть такой обычай – при создании семьи вешать замки на мостах. Почему бы нам не попробовать ввести традицию сажать при заключении брака дерево? Сделать этот участок «полем свадеб» и разбить здесь парк. Это поле никак не задействовано, оно входит в рекреационную зону, здесь никогда ничего строить не будут. Разве что дорогу.

Почему бы здесь не сделать парк? Для этого нужно выровнять это поле (здесь много ям, сорняков) и завезти сюда некоторое количество земли. Могла бы получиться прекрасная парковая зона – и речка рядом, с берегом которой тоже можно было бы что-нибудь придумать, и поля свободные – сажай, не хочу. Это была бы значимая традиция. Здесь деревьям и засуха не угрожает – берег реки, влажность почвы высокая.

Прогулка по территории

Мы с отцом Виталием обходим территорию – везде высажено множество цветов. Есть даже розариум.

У склона горы растут кусты смородины и крыжовника. Отец Виталий показывает саженцы кедра, дубов, липы. Посажен орех, вдоль дорожек тянутся саженцы рябины и барбариса. Склоны возле Никольского источника, чтобы не осыпались, укреплены специально высаженным вьюном. Над кирпичной стеной вдоль дороги к источнику насажены кусты белоягодника. Там планируется сделать пешеходную дорожку и второй ярус. С него будет тянуться наверх лестница, приводящая к открытой беседке, которую будут строить на месте старого молебного домика. Чуть ниже источника расположен хозяйственный домик – им пользуется 90-летняя монахиня, которая сажает здесь цветы.

Даже травяные газоны тоже появились здесь не сами по себе. По словам отца Виталия, здесь раньше всё было в песке – священник сам завозил землю, сеял траву и регулярно теперь поливает её. Возле ручья, который берёт начало в Никольском источнике, растёт крапива, но и это – не случайность.

«Это такой лайфхак, чтобы дети не лазали через ручей и не ломали склоны. Ничего больше не помогало, ограждения делали, верёвочки – дети всё срывали. А крапива – работает безотказно», – с улыбкой поясняет батюшка.

Стоит сказать, что источника здесь – целых три: Никольский, Казанский и Новомучеников. Вода в них различается. По словам отца Виталия, самый холодный и вкусный – Казанский. Дренаж через песок, дерево и жёлоб из лиственницы, к нему предполагается сделать лестницу и площадку.

Храм-сад или арт-объект?

– Почему для возведении храма и прочих построек на его территории был выбран именно такой стиль, основанный на использовании натурального дерева?

– Мне видится, что здесь должно быть именно так. Дерево сближает человека с природой. Я смотрю отзывы людей, которые рассказывают, как у них душа радуется, когда они заходят в деревянные храмы. Когда стоял вопрос о выборе материала для строительства этого храма, ни один из наших прихожан не предложил каменный – все выступили за деревянный.

Я здесь всё делаю, в основном, сам, своими руками. А я делаю то, что у меня внутри, то есть, своё состояние реализую. Как художник садится писать и не видит ещё картины. Он берёт кисть, начинает писать и она появляется. У меня подобное положение – я не вижу проект изначально, просто начинаю делать. И в процессе работы появляется объект.

– То есть, по сути, это ещё и арт-объект такой?

– Да, это у меня арт-объект (смеётся). Все эти клумбы… я изначально этого не видел. Просто расчертил, решил, что вот здесь будет поребрик лежать, а что будет дальше – посмотрим. И начинаешь – сперва поребрик положил, потом плиточку, потом ещё что-то, и вырисовывается картина. Видишь – все дорожки, например, сделаны по-разному, не повторяются.

У меня есть цель – превратить эту территорию в паломническое место, чтобы оно стало №1 в Алтайском крае. Чтобы каждый приезжающий знал – нужно заехать на источник. На Чемале есть остров Патмос, известный по всей России. Так вот, я хочу, чтобы каждый человек, который въехал в Барнаул, знал, что здесь есть источник, с райским садом, в котором посажено всё, что можно.

Помимо храма здесь планируется сделать несколько зон отдыха. На данный момент на территории расположено две беседки, вскоре начнётся строительство летней веранды при трапезной, на которой можно будет пить чай. На лужайке возле колодца (в том же стиле) хочу поставить декоративную трёхметровую мельницу, а рядом – большую клетку с певчими птицами. Один мой знакомый птицевод сделал у себя такую и говорит, что в округу стало слетаться множество птиц и тоже петь – их привлекало пение обитателей клетки.

Особая «изюминка» храма-часовни – афонская костница

– Я вижу рядом с храмом необычное строение – костницу. Расскажите, что это такое?

– Устройство костниц – это древний обычай, в основном, афонский. В костницах хранятся останки, как правило монахов. В нашем случае – это останки невинноубиенных новомучеников. Когда человек приходит, он может непосредственно соприкоснуться с этим. Я построил костницу потому, что это место усыпано костями, перезахоранивать их не вижу смысла, а вот память им сделать такую – чтобы люди приходили, молились, видели воочию.

Приходит человек с проблемами своими, его заведёшь в костницу, он выходит и говорит: «Мои проблемы – это не проблемы, вот у этих людей проблемы были, когда из-за того, что ты веришь в Бога, мог пулю словить». В костнице у нас останки и с пулевыми отверстиями в черепах можно увидеть. Многих это очень сильно впечатляет, у некоторых меняется отношение к жизни, вере, истории. Это воспринимается уже не просто умозрительно, а непосредственно.

– Чем отличается храм-часовня от обычного храма?

– Храм-часовня – это, по сути, полноценный храм. От обычного отличается лишь маленьким размером и другим расположением престола (у стены). Также, в отличие от храма, храм-часовня освящается «малым чином», для совершения в нём служб.

Здесь уже сформировался костяк прихода – регулярно храм посещает около полутора десятков человек. Ещё больше – приходят от случая к случаю. Все службы у нас совершаются. Венчаем, крестим... каждую неделю крестится кто-то. Паломники приезжают – не мимоходом, а целенаправленно на источник.

– В завершение разговора хочется узнать ваше мнение по поводу строительства храмов в парковых зонах.

– Моё мнение по поводу строительства храмов в парках может отличаться от мнения других отцов. Лично я думаю, что надо людей спрашивать. Если люди хотят храм, значит, надо делать храм. Если не хотят – надо делать парк. Единственно, что у нас ведь и парки не строят. Может получиться так, что ни храма не будет, ни парка. А вообще, храм надо строить в душе человека, внутри. Храмами необходимо наполнять в первую очередь людей, а не города.

От редакции:

Берега Барнаулки в последнее время обустраиваются всё более активно. Власти хотят продлить существующую набережную, частная компания – построить ещё одну, а также сформировать площадку под строительство жилого квартала. А между этими объектами, только на другом берегу, территорию обустраивает православная церковь. Возможно, через десять лет Барнаулку будет уже не узнать.