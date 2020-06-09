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Глава алтайского Минсельхоза прокомментировал жалобу фермеров на скупщиков молока

Новости
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Министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев прокомментировал тему с падением закупочных цен на сырое молоко. Обсуждение прошло в рамках онлайн-конференции во вторник, 9 июня.

Министр дал понять, что в регионе как никогда выросли объемы сухого молока, животного масла и сыров.

«Как и на зерновом рынке переходящие остатки давят на цены. Тоже самое с молоком. Молочным комбинатам придется брать кредиты. Около 4 млрд сегодня у нас замороженной продукции, которая не реализована и находится на складах не только Алтайского края, но и близлежащих регионов. Для этого молочным комбинатам необходимы короткие и льготные кредиты на закуп молока, потому что не реализовано то, что лежит на складах сегодня», - заявил глава Минсельхоза.

Он рассказал, что глава региона Виктор Томенко договорился с Минсельхозом России об увеличении льготного кредита на одно предприятие. Оно было 600 млн рублей, теперь 1,2 млрд и дополнительно 60 млн рублей субсидий для льготного периода.

По его словам, снижение цен происходит стабильно в летний период. Это связано со снижением закупочных цен на молоко из-за резкого роста объемов производства.

«Надо понимать, что предприниматели, которые закупают молоко у населения, не получают реальной выгоды в этот период. Например, разница между ценой, которую они предлагают ЛПХ, и той ценой, которую они получают на перерабатывающем заводе, может достигать пяти рублей с одного кг», - отметил министр.

По данным Минсельхоза края, на сегодняшний день за один кг молока первого сорта сельскохозяйственные организации, а также фермерские хозяйства получают по 22,05 рублей, а вот владельцы ЛПХ – по 15,5 рубля.

В качестве решения вопроса, министр предложил составить тройственные соглашения, где участниками договора станут владельцы ЛПХ, закупщики молока и главы поселений. Для этого в правительстве Алтайского края было проведено совещание, в котором приняли участие главы районов и руководители молокоперерабатывающих заводов.

Также Чеботаев предложил населению зарегистрироваться в статусе крестьянско-фермерских хозяйств или индивидуальных предприятий. После этого они получат право претендовать на государственный грант на развитие животноводства. Для этого им следует обратиться в региональный Минсельхоз.

Напомним, что ранее жители Волчихинского района пожаловались властям на скупщиков, которые занижали цены, В результате жители перестали сдавать им молоко.

Жители Волчихинского района жалуются на закупщиков молока, которые занижают цены

Жители Волчихинского района жалуются на закупщиков молока, которые занижают цены

Новости

Жители Волчихинского района жалуются на закупщиков молока, которые занижают цены

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (8)

1000

гость

и не останется у нас ЛПХ, все будут КФХ и ИП. И сразу у них жизнь наладится, сразу гранты всем прилетят

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Гость

Конечно литр воды из крана продоваемые в маркетах стоит 30рублей , а литр молока 15.5 рубля это крайне дорого. Прежде чем его получить сколько должно быть вложено труда и затрат? А в маркетох оно стоит в среднем 65 рублей, разница громадна, это накрутки НЕНАСЫТНЫХ СПИКУЛЯНТОВ-ПЕРЕКУПОВ и торговых сетей. И в городе думают что крестьяне ОБОРЗЕЛИ ломят цены .

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Гость

неужели эти люди (которые сейчас отговариваются странными отговоркам) не думают о том, в какой стране будут жить их дети и внуки? или , уверены!!!, что заграница их, таких незаменимых и успешных примет? ну-ну....наивные....

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Нина

Не понимаю я такой ситуации - ну если не нужно никому молоко, так временно прекратите его принимать совсем! А-то за 20 руб не нужное, а за 15 - заберём! Ну как так-то?

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Нина

Цену в магазинах почему-то никто не снизил на молочное, если на молоко закупочная цена так упала!

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ИВАН

В КАЛИНИНГРАДЕ ЦЕНА МОЛОКА ВООБЩЕ 13 РУБЛЕЙ

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Михаил

Смешно ведь право, продукция лежит затоваренная девать некуда? Да вы скиньте на её цену и люди купят!

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Гость

какого же хрена в магазинах дешевле 45 нет молока ?

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