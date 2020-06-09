Глава алтайского Минсельхоза прокомментировал жалобу фермеров на скупщиков молока

Министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев прокомментировал тему с падением закупочных цен на сырое молоко. Обсуждение прошло в рамках онлайн-конференции во вторник, 9 июня.
Министр дал понять, что в регионе как никогда выросли объемы сухого молока, животного масла и сыров.
«Как и на зерновом рынке переходящие остатки давят на цены. Тоже самое с молоком. Молочным комбинатам придется брать кредиты. Около 4 млрд сегодня у нас замороженной продукции, которая не реализована и находится на складах не только Алтайского края, но и близлежащих регионов. Для этого молочным комбинатам необходимы короткие и льготные кредиты на закуп молока, потому что не реализовано то, что лежит на складах сегодня», - заявил глава Минсельхоза.
Он рассказал, что глава региона Виктор Томенко договорился с Минсельхозом России об увеличении льготного кредита на одно предприятие. Оно было 600 млн рублей, теперь 1,2 млрд и дополнительно 60 млн рублей субсидий для льготного периода.
По его словам, снижение цен происходит стабильно в летний период. Это связано со снижением закупочных цен на молоко из-за резкого роста объемов производства.
«Надо понимать, что предприниматели, которые закупают молоко у населения, не получают реальной выгоды в этот период. Например, разница между ценой, которую они предлагают ЛПХ, и той ценой, которую они получают на перерабатывающем заводе, может достигать пяти рублей с одного кг», - отметил министр.
По данным Минсельхоза края, на сегодняшний день за один кг молока первого сорта сельскохозяйственные организации, а также фермерские хозяйства получают по 22,05 рублей, а вот владельцы ЛПХ – по 15,5 рубля.
В качестве решения вопроса, министр предложил составить тройственные соглашения, где участниками договора станут владельцы ЛПХ, закупщики молока и главы поселений. Для этого в правительстве Алтайского края было проведено совещание, в котором приняли участие главы районов и руководители молокоперерабатывающих заводов.
Также Чеботаев предложил населению зарегистрироваться в статусе крестьянско-фермерских хозяйств или индивидуальных предприятий. После этого они получат право претендовать на государственный грант на развитие животноводства. Для этого им следует обратиться в региональный Минсельхоз.
Напомним, что ранее жители Волчихинского района пожаловались властям на скупщиков, которые занижали цены, В результате жители перестали сдавать им молоко.
Жители Волчихинского района жалуются на закупщиков молока, которые занижают цены
Конечно литр воды из крана продоваемые в маркетах стоит 30рублей , а литр молока 15.5 рубля это крайне дорого. Прежде чем его получить сколько должно быть вложено труда и затрат? А в маркетох оно стоит в среднем 65 рублей, разница громадна, это накрутки НЕНАСЫТНЫХ СПИКУЛЯНТОВ-ПЕРЕКУПОВ и торговых сетей. И в городе думают что крестьяне ОБОРЗЕЛИ ломят цены .
неужели эти люди (которые сейчас отговариваются странными отговоркам) не думают о том, в какой стране будут жить их дети и внуки? или , уверены!!!, что заграница их, таких незаменимых и успешных примет? ну-ну....наивные....
Не понимаю я такой ситуации - ну если не нужно никому молоко, так временно прекратите его принимать совсем! А-то за 20 руб не нужное, а за 15 - заберём! Ну как так-то?
Цену в магазинах почему-то никто не снизил на молочное, если на молоко закупочная цена так упала!
В КАЛИНИНГРАДЕ ЦЕНА МОЛОКА ВООБЩЕ 13 РУБЛЕЙ
Смешно ведь право, продукция лежит затоваренная девать некуда? Да вы скиньте на её цену и люди купят!
какого же хрена в магазинах дешевле 45 нет молока ?
и не останется у нас ЛПХ, все будут КФХ и ИП. И сразу у них жизнь наладится, сразу гранты всем прилетят