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Минздрав Алтайского края рассказал, когда планирует открыть роддом, закрытый после обнаружения коронавируса  

Новости
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На сайте change.org появилась петиция адресованная министерству здравоохранения, в которой персонал просит открыть роддом №1.  

«Нашего открытия с нетерпением ждали и продолжают ждать очень много беременных, они имеют право рожать в том родильном доме, который выбрали. А мы готовы продолжить работу и принять всех», - написано  в петиции.

По данным Банкфакса, роддом был закрыт после того, как  в учреждении был обнаружен случай коронавируса  в мае 2020 года.  Роженицу, у которой тест показал положительный результат, срочно перевели в ковидный госпиталь,   а в самом роддоме провели противоэпидемическое расследование. При этом процедуру обработки  и дезинфекции пользуясь случаем перенесли на май. Предполагалось, что роддом откроется  вначале июня, однако пока этого не произошло.

Тем временем, в официальном профиле роддома в Сети появилась информация о том, что санитарная обработка в помещениях закончилась, но министерство здравоохранения Алтайского края якобы не издает соответствующий приказ, который позволит роддому вновь принимать пациентов.

Как пояснили Политсибру в региональном Минздраве, вчера, 8 июня в медицинскую организацию выезжали специалисты минздрава и эпидемиолог, для проверки готовности Роддома к приему пациенток в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Учреждению необходимо создать обсервационные отделения, в которых будут находится роженицы до тех пор, пока не придут результаты  тестов на COVID-19.  Это необходимо, чтобы исключить  распространение инфекции внутри  роддома.

«Так уже работают все родовспомогательные учреждения региона, также необходимо работать и роддому №1, тем более, что случай заноса инфекции там уже был. Сегодня в учреждении намерены согласовать план создания  обсервации. Предположительно на всю подготовительную работу  уйдет не менее недели.  Сегодня главный эпидемиолог края готова вновь выехать в роддом, чтобы оказать помощь в подготовке учреждения к работе  в условиях пандемии», - рассказали в роддоме.

Напомним, ранее министр здравоохранения Дмитрий Попов анонсировал  изменение работы всей структуры здравоохранения региона после пандемии. Поэтому, вероятно, что принцип работы с обязательными обсервациями в роддомах останется и после окончания пандемии.     

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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