Минздрав Алтайского края рассказал, когда планирует открыть роддом, закрытый после обнаружения коронавируса

Новости 09.06.2020 12:50 2149

На сайте change.org появилась петиция адресованная министерству здравоохранения, в которой персонал просит открыть роддом №1.

«Нашего открытия с нетерпением ждали и продолжают ждать очень много беременных, они имеют право рожать в том родильном доме, который выбрали. А мы готовы продолжить работу и принять всех», - написано в петиции.

По данным Банкфакса, роддом был закрыт после того, как в учреждении был обнаружен случай коронавируса в мае 2020 года. Роженицу, у которой тест показал положительный результат, срочно перевели в ковидный госпиталь, а в самом роддоме провели противоэпидемическое расследование. При этом процедуру обработки и дезинфекции пользуясь случаем перенесли на май. Предполагалось, что роддом откроется вначале июня, однако пока этого не произошло.

Тем временем, в официальном профиле роддома в Сети появилась информация о том, что санитарная обработка в помещениях закончилась, но министерство здравоохранения Алтайского края якобы не издает соответствующий приказ, который позволит роддому вновь принимать пациентов.

Как пояснили Политсибру в региональном Минздраве, вчера, 8 июня в медицинскую организацию выезжали специалисты минздрава и эпидемиолог, для проверки готовности Роддома к приему пациенток в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Учреждению необходимо создать обсервационные отделения, в которых будут находится роженицы до тех пор, пока не придут результаты тестов на COVID-19. Это необходимо, чтобы исключить распространение инфекции внутри роддома.

«Так уже работают все родовспомогательные учреждения региона, также необходимо работать и роддому №1, тем более, что случай заноса инфекции там уже был. Сегодня в учреждении намерены согласовать план создания обсервации. Предположительно на всю подготовительную работу уйдет не менее недели. Сегодня главный эпидемиолог края готова вновь выехать в роддом, чтобы оказать помощь в подготовке учреждения к работе в условиях пандемии», - рассказали в роддоме.

Напомним, ранее министр здравоохранения Дмитрий Попов анонсировал изменение работы всей структуры здравоохранения региона после пандемии. Поэтому, вероятно, что принцип работы с обязательными обсервациями в роддомах останется и после окончания пандемии.