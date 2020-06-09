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Четверо пациентов с коронавирусом умерло 8 июня в Алтайском крае

Новости
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8 июня в Алтайском крае выявлено 68 инфицированных коронавирусом, зарегистрировано 4 смертельных случая, выздоровело 75 человек. Об этом сообщает оперштаб. 

На 9 июня в Алтайском крае насчитывается 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в Барнауле – 39 человек, Тальменском районе – 10, Новоалтайске – 5, Алейском районе – 3, Бурлинском районе – 2, Благовещенском, Курьинском, Мамонтовском, Павловском, Первомайском, Родинском, Суетском, Усть-Калманском, Шипуновском районах - по одному человеку.

За минувшие сутки зарегистрировано 4 смертельных случая (2 - от COVID-19 и 2 отнесены к иным причинам). Таким образом, за весь период скончались 30 человек, все взрослые. Из них 17 случаев - от COVID-19, 11 случаев отнесены к иным причинам смерти, 2 - находятся на экспертизе.


На 9 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2458 человек из них 243 ребенка. Всего выздоровело – 1101 чел. За прошедшие сутки закончили лечение 75 человек (взрослые – 70, дети – 5). Тяжелобольных – 52, на аппарате ИВЛ – 19. Из числа заболевших 1300 человек – жители Барнаула, 1158 - других территорий Алтайского края.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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