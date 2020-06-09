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Мэр Барнаула сказал горожанам быть осторожнее в период ослабления ограничительных мер

Новости
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Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям краевой столицы с просьбой о соблюдении масочного режима и рекомендаций Роспотребнадзора в период ослабления ограничительных мер. Об этом сообщает сайт мэрии.

Мэр напомнил, что в регионе стартовал первый этап снятия ограничительных мер, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Указом губернатора отменена обязательная самоизоляция для прибывающих в Алтайский край, отменяются ограничения по выходу из дома для граждан до 65 лет, можно заниматься спортом на открытом воздухе, сохраняя социальную дистанцию», - отметил глава города.

Франк отметил, что принимаемые меры являются только первыми шагами на пути по возвращению к обычной жизни.

«Я благодарю всех горожан за терпение и ответственность, проявленные в этот непростой для всех нас период. В то же время хочу напомнить, что, несмотря на ослабление ограничительных мер необходимо продолжать сохранять осторожность, беречь свое здоровье, неукоснительно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора», - сказал он.

Мэр напомнил, что в городе сохраняется масочный режим, продолжает действовать режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, по-прежнему запрещено проведение всех массовых мероприятий, предприятия общепита работают только в режиме «навынос».

«Уважаемые барнаульцы, в краевой столице ежедневно регистрируются заболевшие новой коронавирусной инфекцией. Важно не допустить новых вспышек заболевания. И здесь одной из важнейших остается самодисциплина. Уверен, если каждый из нас продолжит ответственно соблюдать все меры предосторожности, мы обязательно справимся с ситуацией и вернемся к привычному образу жизни. Берегите себя, будьте здоровы!», - подытожил глава города.

Напомним, что по последним данным в Алтайском крае зафиксировано 2390 случая заражения коронавирусом. Из числа заболевших 1261 – жители Барнаула.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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