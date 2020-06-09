Возле Белокурихи построят трассу к горнолыжному комплексу почти за 500 млн рублей

Новости 09.06.2020 10:30 1564

Центр государственных закупок Алтайского края объявил аукцион на строительство автодороги к горнолыжному комплексу «Мишина гора» в создаваемом курорте «Белокуриха Горная» (ранее – «Белокуриха-2»). Об этом свидетельствуют материалы на сайте госзакупок, пишет «Интерфакс».

Стартовая цена контракта составляет 472,6 млн рублей.

Как только победитель аукциона будет определен, он должен будет выполнить обязательства по договору к 2022 году. Основные работы должны пройти в 2021 году. В качестве заказчика является Алтайавтодор.

Принимать заявки будут до 23 июня. В этот же день состоятся и сами торги.

Как ранее говорил начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, строительство трассы к Мишиной горе начнется в 2020 года.

Позже будет проложена дорога к другому горнолыжному комплексу - "Гора Глухариная".

«Правительством Алтайского края с Федеральным агентством по туризму заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Алтайского края средств в объеме 880 млн рублей на строительство двух автомобильных дорог - к горнолыжному комплексу "Мишина гора" и "Гора Глухариная", общая протяженность которых составит более 4,4 км», - отмечал глава управления.

Якорный инвестор строящегося курорта «Белокуриха Горная» - АО «Курорт Белокуриха» - намерен вложить в проект порядка 10 млрд рублей.

Новая туристическая площадка располагается близ действующего города-курорта Белокуриха.